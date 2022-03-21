Евгений Баранов, директор Русского дома в Белграде: «Наши связи уходят в глубь веков»

Татьяна ФИЛИППОВА

Сербия остается маленьким и, пожалуй, единственным островком в Европе, где русская культура и русский язык имеют право на существование.

В белградском Русском доме 18 марта состоялся Вечер русской музыки, где были исполнены хоровые произведения Танеева, Чайковского, Свиридова. В программу концерта вошли также авторские аранжировки известных русских народных песен и хоровые номера из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Русская музыка звучала в исполнении хора Радио и телевидения Сербии, основанного в 1939 году.

12 мая на этой же площадке откроется выставка произведений русских художников, созданных между двумя мировыми войнами — в это время белградский русский дом был культурным и научным центром русской эмигрантской жизни. Экспозиция, которая является частью собрания коллекционера Владимира Пешича, включает картины Степана Колесникова, Николая Кузнецова, Николая Харитонова, Ипполита Майковского, Петра Соколова, Александра Лажечникова, Николая Кривошеина. Отдельная часть посвящена Браниславу Максимовичу из Вршаца, деду Владимира Пешича по материнской линии, который вместе со своими братьями в 30-х годах прошлого века основал знаменитый квартет «Братья Максимович», завоевавший популярность и за пределами бывшей Югославии. Сейчас выставка «Блеск русских художников» открыта в городе Вршац, в мае она переедет в Белград.

«Мы остаемся единственной полноценно действующей российской культурной площадкой в Европе», — рассказал «Культуре» директор белградского Русского дома Евгений Баранов.

— Как в Сербии относятся к русской культуре?

— Русская культура в Сербии, можно сказать, базовая. В первую очередь это связано, конечно, с общей верой. Наши связи уходят в глубь веков. Наибольшую, скажем так, системную поддержку сербскому народу и Церкви, которая в условиях турецкого господства оставалась единственным национальным институтом, позволившим сербам сохраниться, Россия начинает оказывать с середины семнадцатого века. При Петре I, 350-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в этом году, эта поддержка становится системной.

Достаточно сказать, что все сербское образование уходит корнями в одну единственную школу, которая была основана в городке Сремски Карловцы после указа Петра от февраля 1724 года об отправке сюда двух учителей, учебных пособий и денег. В течение почти всего восемнадцатого и вплоть до середины девятнадцатого века сербы писали на языке, который имел значительно больше общего с русским, чем с современным сербским.

Вторая мощная инъекция русской культуры была сделана русскими эмигрантами, оказавшимися в Королевстве Югославия после революции и гражданской войны. Десятки тысяч русских нашли здесь свое второе Отечество. Молодое королевство, только что вышедшее из Первой Мировой войны с потерями, составляющими третью часть населения страны, остро нуждалось в специалистах во всех областях. Национальный театр, опера, балет, светская и церковная архитектура тех времен, — все это русское. Так что сербы не мыслят себя в отрыве от русской культуры, каких бы политических взглядов они не придерживались.

— Знают ли в Сербии русский язык, учат ли его в школах?

— По историческим меркам еще совсем недавно русский язык был здесь первым иностранным языком и изучался наравне с английским. Поэтому огромное множество людей старшего поколения (после пятидесяти) понимают русский. Сейчас, за исключением профильных гимназий, русский изучается в стране как второй иностранный. Ему приходится конкурировать главным образом с немецким и французским языками. Выдерживать эту конкуренцию очень непросто и не только потому, что наши возможности по его продвижению меньше, чем у конкурентов, но и потому, что существует серьезная проблема с мотивацией его изучения. Русская культура — это величественно и прекрасно, но все же основная масса людей выбирает язык, исходя из возможностей его дальнейшего использования. И здесь против нас играют расстояние, количество границ, дороговизна и неразвитость авиасообщения. И тем не менее интерес к русскому языку высок и мы стараемся делать все что в наших силах для того, чтобы он только рос.

— Не изменилось ли отношение к русской культуре сейчас, когда все связанное с Россией изгоняется из европейских музеев, театров, концертных залов и университетов?

— Я совершенно убежден в том, что здесь подобное невозможно. Однако столь трепетное отношение к русским и к русскому не может и не должно оставаться без внимания с нашей стороны. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что маленькая Сербия чувствует себя в окружении и до бесконечности выдерживать эту осаду без помощи и поддержки вряд ли сможет. Сегодня огромное количество культурных, научных и образовательных проектов в Западной Европе схлопнулось и самое время переориентировать высвободившийся ресурс на тех, кто не предал. Пока не поздно.

— Какие проекты Русский дом представит белградской публике в ближайшие месяцы?

— Художественные выставки в нашем зале сменяют одна другую. Сейчас мы готовим очень серьезную экспозицию русской живописи 20—50-х годов прошлого века из частных коллекций. 350-летие Петра Великого, культ которого жил в Сербии в течение всего восемнадцатого века, мы предполагаем отметить максимально широко! Нас не оставляют вниманием и музыканты, приезжающие в Сербию издалека. В тот самый момент, когда в Европе начала раскручиваться русофобская истерика, в концертном зале Русского Дома произведения величайших русских композиторов исполнял бразильский пианист. Даже в нынешних, мягко говоря, непростых обстоятельствах, мы будем делать все возможное для того, чтобы Русский Дом в Белграде, которому в следующем году исполнится 90 лет, оставался открытой дверью в сокровищницу русской культуры, к которой сербы искренно тяготеют.

Фотографии: www.ruskidom.rs.