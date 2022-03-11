Гендиректор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева: «Благотворительные организации работают в сферах, до которых государство не может дотянуться»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года в рамках темы номера «Фонды: смогут ли они стать «мотором» культурного развития?».

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева рассказала «Культуре» о том, чем отличается помощь благотворительных организаций от помощи государства и как культура сегодня вносит значительный вклад в развитие экономики.

— В октябре учредитель фонда Владимир Потанин объявил о формировании целевого капитала, его объем достигнет 100 млрд рублей. Что это значит для деятельности фонда? Правильно ли я понимаю, что организация становится одной из крупнейших благотворительных организаций в сфере культуры в нашей стране?

— Владимир Олегович принял решение учредить в своем Благотворительном фонде целевой капитал, который призван поддерживать деятельность фонда. В том числе и деятельность в сфере культуры. Целевой капитал будет формироваться на протяжении нескольких лет и в итоге достигнет 100 миллиардов рублей. Часть из этих средств, а именно доход с целевого капитала, будет распределена таким образом, чтобы идти на поддержку культуры и культурных инициатив. Говорить о том, будет ли фонд крупнейшей организацией или нет, сложно. Мы надеемся, что все больше организаций и благотворительных фондов будут увеличивать свои расходы на поддержку культурных институтов.

— То, что в России законодательство об эндаументах появилось раньше, чем в Европе, — это заслуга фонда?

— Не всем европейским странам требуется принятие специальных законов для того, чтобы развивать эндаументы. Например, в Великобритании эндаументы существуют на протяжении веков, но специального законодательства нет. В российской правовой модели был необходим специальный закон, который регулировал бы сферу деятельности целевых капиталов. Владимир Олегович и эксперты фонда принимали активное участие в создании этого законодательства, в популяризации модели целевого капитала, в том числе на площадке комиссии Общественной палаты по благотворительности, которую возглавлял наш учредитель. Говорить, что наше законодательство появилось раньше, чем в Европе, будет не совсем корректно. Практически одновременно с нашим появилось законодательство, регулирующее деятельность целевых капиталов во Франции. Это действительно почти синхронная история. Но в большинстве стран, как я уже сказала, такого закона не требуется вовсе.

— Два года мир сотрясает пандемия. Как она отразилась на деятельности благотворительной организации?

— В 2020 году мы все неожиданно оказались в сложной ситуации, когда повсеместно стали действовать разного рода ограничения. Конечно, пандемия не могла не сказаться и на нас. Как и любая организация, мы были вынуждены существенно изменить свою работу и подход к ней, перевести большую часть деятельности в онлайн. Когда Владимир Олегович принял решение выделить дополнительный миллиард рублей для поддержки организаций, работающих с социально уязвимыми группами, наш фонд стал оператором этой поддержки. Мы сумели оперативно перестроить свою работу, что в конечном итоге позволило оперативно запустить три грантовых конкурса, благодаря которым более 450 организаций по всей стране своевременно получили поддержку Фонда Потанина.

— Чем отличается помощь благотворительных организаций от помощи государства?

— Благотворительные организации работают в тех сферах, до которых государство не всегда может дотянуться. Здесь речь идет о близости благотворительных организаций к тем проблемам, над которыми они работают. НКО могут предложить какие-то решения, в дальнейшем тиражируя и масштабируя их, в том числе на государственный уровень. Благотворительные организации работают более точечно, очень часто со сложными и кризисными ситуациями. А если говорить о государстве, то основной его задачей является обеспечение социальной поддержки каждого гражданина. Государство несет за это ответственность, предлагая определенный уровень здравоохранения, образования, доступа к культуре. Ни одна благотворительная организация этого сделать не может. Я бы сказала так: у благотворительных организаций просто есть своя роль — помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, кто хотел бы двигаться дальше, кто готов брать на себя ответственность и придумывать новые решения уже существующих проблем. А государство в этой модели должно обеспечить всем нам определенный уровень качества жизни.

— Есть ли отличия в работе Фонда Потанина от аналогичных зарубежных благотворительных организаций?

— Мы не ставим своей задачей сравнивать, как мы работаем и насколько наша работа отличается от работы зарубежных фондов, если отличается в принципе. Для нас важно иметь свое собственное лицо, свою миссию, которая у фонда, безусловно, есть, и делать то, что мы делаем, качественно и профессионально. Наши ориентиры в работе я бы обозначила так: главное, чтобы ценности, которые разделяет фонд, действительно находили отражение во всем, что мы делаем. А сравнение работы фондов — задача скорее внешняя, когда люди самостоятельно сталкиваются с различными организациями и могут сделать выводы.

— Какие основные программы и конкурсы сейчас проводит Благотворительный фонд в сфере культуры?

— У нас продолжает работать большая программа «Музей без границ». В ее рамках есть несколько конкурсов, которые позволяют с разных сторон способствовать развитию российских музеев. Есть конкурсы проектные, направленные на актуализацию собственно музейной деятельности. Это наш флагманский конкурс «Музей 4.0», в котором представлены несколько номинаций, в том числе новая номинация «Музей+театр». Она выросла из проекта Theatrum. Недавно появился новый конкурс «Индустриальный эксперимент», который и связывает музейную деятельность и индустриальное наследие. Это актуальная для нашей страны тема.

Есть конкурсы для музейных профессионалов: «Музейный десант» и различные образовательные возможности, которые предлагаются как в рамках названного конкурса, так и в рамках других конкурсов, например, «Школа музейного лидерства».

Не могу не упомянуть конкурс «Музейный волонтер» — этот конкурс выходит за границы самого музея, в фокусе внимания здесь люди, которые по велению души поддерживают музеи и помогают им.

Также у нас есть инициатива «Музей. Сила места», в рамках которой мы реализуем экспериментальные партнерские проекты, связанные с тем, чтобы показать возможности музея как драйвера развития территорий, и в рамках этой же инициативы проводим несколько исследований, связанных с ролью музеев и учреждений культуры в более широком смысле этого слова, их потенциалом для развития территорий.

Конкурс «Искусный глагол» помогает поддерживать лучшие журналистские практики. Мы отмечаем лучшие работы, которые демонстрируют высокий уровень писательского мастерства в контексте культурных событий, видим, как сегодня нужно рассказывать о культуре, чтобы всем было интересно и хотелось об этом знать. Конкурс реализуется в партнерстве с Государственным Эрмитажем и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

В рамках программы «Эффективная филантропия» мы поддержали создание центров социальных инноваций в культуре, поскольку уверены, что музеи — это не только про наше прошлое и сохранение памяти и наследия, но и про социальные инновации. Такие центры уже работают в ряде городов и предлагают свое понимание того, какие социальные инновации сегодня необходимы на той или иной территории.

— Может ли культура изменить экономический ландшафт?

— Культура сегодня вносит значительный вклад в развитие экономики, даже если он не всегда подтверждается большими цифрами. Сегодняшняя экономика и ее структура складываются таким образом, что креативные творческие индустрии приобретают все большее значение. Мы видим, что с одной стороны культура является составляющей креативных индустрий, а с другой — заказчиком. При этом мы понимаем, что доля креативных индустрий будет постоянно возрастать, а появление творческих людей, необходимых для этих индустрий, без культуры, наверное, возможно, но крайне затруднительно. Особенно если мы говорим о масштабах на уровне экономики страны или экономики регионов. Радует, что в последнее время многие стали обращать на это внимание и «оцифровывать» деятельность учреждений культуры. Одним из примеров такой «оцифровки» можно назвать исследование о вкладе Эрмитажа в экономику Санкт-Петербурга. В нем поднимаются вопросы, как Эрмитаж влияет на городской бюджет за счет развития необходимой городской инфраструктуры.

— У меня сложилось впечатление, что основные усилия фонд тратит на работу в регионах. Есть ли плоды у этих трудов?

— Мы работаем с разными организациями, они расположены как в отдаленных небольших городах, так и в крупных столичных и региональных центрах. Мы надеемся, что благодаря нашей поддержке все эти организации делают шаг к будущему, которое они хотели бы видеть. А мы в свою очередь видим, что многие проекты продолжаются и после гранта, в том числе растет количество профессионалов, работающих в этих организациях. Наверное, самое ценное наблюдение, которое можно сделать по предварительным итогам проходящего сейчас исследования, заключается в том, что проекты, поддержанные Фондом Потанина, вносят большой вклад в улучшение регионального климата и повышения уровня благополучия. Простыми словами — это вклад в то, чтобы люди чувствовали себя счастливыми в местах своего проживания.

Фотографии: Андрей Никеричев, Софья Сандурская / АГН Москва.