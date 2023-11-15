Арт-объект в виде тигра на Сахалине станет музеем

Арт-объект в виде гигантского тигра на юге Сахалина станет музеем, передает министерство туризма Сахалинской области.



Сообщается, что музей разместится в помещении арт-объекта, к которому можно подняться по винтовой лестнице. Проект предусматривает строительство смотровой площадки, с которой посетители увидят пятнистых и северных оленей, якутских лошадей, овец, кроликов, обитающих на территории экоферм.



Создатели пока не разглашают, что будет размещаться в самом музее.



В настоящее время уже ведется работа по созданию музея, она будет завершена в течение нескольких месяцев.