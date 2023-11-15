Арт-объект в виде тигра на Сахалине станет музеем

Виолончелист Андриан Маркевич и пианист Роман Соснин дадут камерный концерт.
В городе и за его пределами пройдет серия выставок, лекций и других мероприятий.
Проект посвящен фильму Алексея Германа «Трудно быть Богом».
Лучшей научно-популярной книгой признана «Драма жизни Макса Вебера» Леонида Ионина.
Памятный клинок покрыт золотом высшей пробы.
Виолончелист Андриан Маркевич и пианист Роман Соснин дадут камерный концерт.
В городе и за его пределами пройдет серия выставок, лекций и других мероприятий.
Проект посвящен фильму Алексея Германа «Трудно быть Богом».
Лучшей научно-популярной книгой признана «Драма жизни Макса Вебера» Леонида Ионина.
Памятный клинок покрыт золотом высшей пробы.
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15.11.2023