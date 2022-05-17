«Великий мятеж»: как очень плохой менеджмент обернулся очень большой кровью

Алексей ФИЛИППОВ

Восстание сипаев, случившееся в середине XIX века в находящейся под контролем англичан Индии, показывает, что может произойти, когда за задачу, требующую учитывать множество исторических, этнографических, социокультурных и человеческих особенностей, берется эффективный управленец-технократ, нацеленный на максимизацию прибылей.

Начавшееся в мае 1857 года, 165 лет назад, восстание сипаев, или Великий мятеж, как его называли в Англии, оказалось одним из главных событий XIX века. Восстание во многом было вызвано фантастически грубым и бестактным менеджментом управлявшей Индией Ост-Индской компании. Та фактически была государством в государстве, с собственным чиновничьим аппаратом, мощной армией и огромным влиянием в метрополии. Ничего удивительного в этом не было: деньги, которая компания выколачивала из Индии, заложили основу британской промышленной революции, обеспечили английское технологическое доминирование. Перед Крымской войной бывшие топ-менеджеры «Почтенной Ост-Индской компании» определяли британскую внешнюю политику. Одной из устойчивых фобий верхушки Ост-Индской компании был страх перед русским вторжением в ее владения. Борьба интересов шла на ближних подступах к Индии, в Персии и Афганистане. Крымская война во многом началась из-за этого.

В Великом мятеже тоже искали русский след: ничего реального обнаружить не удалось, но осадок остался. Его отражение видно в художественной литературе — от произведений Киплинга, рассказа «Человек, который был» и повести «Ким» до «Флэшмена в Большой игре» современного автора Джорджа Макдональда Фрейзера. При этом один из вождей восставших действительно собирался просить о помощи Александра II, но дальше Афганистана ему добраться не удалось, там он заболел и умер.

Восстание сипаев показывает, что может произойти, когда за задачу, требующую учитывать множество исторических, этнографических, социокультурных и человеческих особенностей, берется эффективный управленец-технократ, нацеленный на максимизацию прибылей и минимизацию убытков. А заодно печальные последствия насильственной евангелизации глубоко традиционного общества, совершенно не готового к смене религии.

Ост-Индская компания всегда управляла Индией с предельным цинизмом. Она покупала местные ткани по грошовым ценам, британские же продавала по завышенным. Уничтожала опасные в конкурентном отношении местные производства и эксплуатировала страну на деньги, выжатые из нее самой. Но Индия видела много завоевателей — персов, афганцев, тюрков, узбеков — и мирилась с их правлением, пока те тиранили и обирали ее, не пытаясь изменить. Так поначалу было и с британцами: они зарабатывали в Индии огромные деньги, вели жизнь туземных набобов, предавались всевозможным излишествам — с точки зрения их местных подданных, это было нормально. В XVIII — начале XIX века идея расового превосходства была неактуальна, смешанные браки не являлись редкостью. Британцы в Индии возглавили феодальную иерархию и правили, опираясь на местную знать.

Все изменилось в буржуазную викторианскую эпоху, с ее культом долга, эффективности и моральной ответственности. Викторианцы не принимали Индию такой, как она есть, а пытались ее переделать: миссионеры вызывали у индийского населения сильное раздражение. Самый молодой в истории генерал-губернатор Индии лорд Дальхузи до своего назначения был президентом торговой палаты и очень способствовал тому, чтобы Британия покрылась сетью железных дорог. В Индии он прокладывал телеграфные линии, создал эффективную почту, пытался централизовать разрозненную как лоскутное одеяло страну. Дальхузи боролся с убийствами девочек, человеческими жертвоприношениями и сжиганием вдов. Заодно он обращал в пользу Ост-Индской компании имущество умерших без прямых наследников раджей и землевладельцев помельче. Принятый в Индии обычай усыновления не соблюдался, компания злоупотребляла своей властью. В результате значительная часть знати стала ее врагом.

Роптали и неплохо обученные местные солдаты компании, сипаи, — до восстания в индийской армии было триста тысяч индийцев, а британцев только пятьдесят тысяч. Их жалованье давно не повышали, их обычаями пренебрегали, английские солдаты третировали сипаев как людей второго сорта. Отеческое отношение командовавших ими британских офицеров осталось в далеком прошлом.

Великий мятеж вспыхнул через год после отъезда Дальхузи в Британию. Сипаям выдали новое, первоклассное нарезное оружие. Пачки, в которые были упакованы патроны, пропитанные смесью свиного и говяжьего жира, запретной и для индусов, и для мусульман. Разрывать их надо было зубами.

Этот год и следующие два сплошь состоят из связанных с восстанием сипаев юбилеев, годовщинами сражений, осад и страшных убийств англичан и коренных обитателей Индии. Мятежники истребляли британцев поголовно, не делая разницы между офицерами и грудными детьми. Англичане не хотели и не могли вырезать жителей своих заморских колоний целиком, но население некоторых городов было перебито полностью. Городок Махуа-Дабар, где жили пять тысяч человек, за убийство шести английских солдат после вакханалии грабежей и изнасилований был истреблен до последнего жителя, а его территория обращена в сельскохозяйственные угодья и распахана.

Из-за отсутствия квалифицированного верховного командования и централизованного управления восставшие не могли победить. В отличие от них британцы действовали организованно и умело, они перебросили в Индию подкрепления и навербовали солдат в сохранивших им верность землях. К тому же восстание поддержали не все сипайские полки, значительную часть туземных войск удалось удержать под контролем. Все закончилось примерно через два года, но еще до этого Ост-Индская компания была ликвидирована, и управление Индией (включавшей современный Пакистан) перешло непосредственно к британской короне. Были амнистированы не участвовавшие в убийствах мятежники, права местной знати на ее земли больше не оспаривались. Новая администрация защитила и права чрезвычайно недовольных произволом знати крестьян.

Отношения британцев и их индийских подданных после Великого мятежа никогда не стали прежними. Взаимное отчуждение не ушло, но управление Индией оказалось куда более разумным. В отдаленной перспективе оно готовило «жемчужину британской короны» к независимости. Об этом еще в июле 1853 года, за четыре года до восстания сипаев, в статье «Будущие результаты британского владычества в Индии» превосходно написал немодный сейчас Карл Маркс.

«…Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную, — с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии…»

«…Страницы истории господства англичан в Индии едва ли говорят о чем-либо, кроме разрушения; их созидательная работа едва заметна за грудой развалин. Тем не менее эта работа началась…»

«…Свободная печать, впервые введенная в азиатское общество и руководимая преимущественно отпрысками смешанных браков индийцев с европейцами, является новым и могущественным фактором переустройства этого общества…»

«…Из коренных жителей Индии, которым неохотно и в весьма скудных размерах дают образование под английским надзором в Калькутте, вырастает новая категория людей, обладающих знаниями, необходимыми для управления страной, и приобщившихся к европейской науке…»

Старое азиатское общество англичане в конечном счете так и не уничтожили.

Но одним из европейски образованных индийцев, о которых писал Маркс, впоследствии стал получивший британский диплом юриста Махатма Ганди, вдохновитель движения за независимость Индии. Создатель философии ненасилия и блестяще оправдавшей себя тактики гражданского неповиновения.

Иллюстрации: «Восстание сипаев», литография по рисунку Жан-Пьера Гранжера; картина В. Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами»