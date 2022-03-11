Картуш-Бельмондо и настоящий Картуш: подлинная история обаятельного убийцы

Алексей ФИЛИППОВ

Как живший в ХYIII веке симпатичный молодой человек создал разветвленную преступную группу, провел успешные пиар-кампании и вошел в историю

Фильм Филиппа де Брока «Картуш» вышел на экраны Франции 60 лет назад, в начале марта 1962 года. А в 1977-м, 45 лет назад, его начали показывать в СССР. Ленту, где снялись Жан Поль Бельмондо и Клаудиа Кардинале, посмотрели тридцать пять миллионов советских людей, похождения благородного разбойника завораживали отечественного зрителя.

…Шпаги, пистолеты, любовная история, молодой Бельмондо, ослепительно красивая Кардинале… В 1977-м фильм казался окном в иной, лучший мир. Он заканчивался на полуслове: герой вместе со своими людьми отправлялся в неизвестность. Было ясно, что ничего хорошего с ним дальше не случится, но о его судьбе, тем не менее, зрители не знали. Точнее, о ней не знали наши зрители, а во Франции глава мощной организованной преступной группы Картуш стал героем еще при жизни, в начале XYIII века, да так им и остался. Там его жизнь хорошо известна. В XYIII веке о Картуше писали баллады, он появлялся на продававшихся в книжных лавках гравюрах. Король преступного мира сам превратил свою жизнь в грандиозное шоу, и публика с удовольствием на это откликнулась. Затем о Картуше писали книги, потом о нем начали снимать фильмы.

Так кем же он был?

Криминальная карьера Картуша почти точно совпадает с эпохой Регентства, правлением Филиппа Орлеанского, племянника Людовика XIV, председателя Регентского совета при малолетнем Людовике XV. Она длилась с 1715 по 1723 год. В 1715-м двадцатидвухлетний Картуш объявился в Париже и вошел в криминальный бизнес, а в 1721-м его колесовали: переломали руки, ноги и позвоночник колесом от телеги и оставили умирать на эшафоте. Между этими датами он создал необыкновенно эффективную банду. Провел множество блестящих пиар-кампаний (да-да, Картуш был одним из основоположников пиара!) и ограбил несчитанное число людей. В том числе и самого регента.

Итак, в 1715 году Картуш, он же Луи-Доминик Бургиньон, приехал в Париж, чтобы остаться в нем навсегда. Невысокий, крепкий, гибкий, улыбчивый, с приятным открытым лицом: он молодо выглядел, и подельники дали ему криминальную кличку «Дитя». Продержалась она недолго. Молодой человек оказался так крут, что его прозвали Картуш — «патрон». Возможно, дело было в другом. Отец нашего героя жил в Париже, работал шорником и звался Жан Бургиньон. Но родился и вырос он в Германии, и на родине его фамилия была Гартхаузен. Во Франции она оказалась непроизносимой, и молодой человек стал Картушем.

Но при чем же тут Регентство и Филипп Орлеанский?

Дело в том, что Картушу выпало жить в смутное время. Закончилась блестящая эпоха Людовика XIY: в ее начале агрессивный «король-солнце» был победоносен, а затем враги стали его бить, и он оставил Францию побежденной и разоренной. Регент отчасти восстановил страну, вместе с тем это было время спекуляций, воровства и всеобщего падения нравственности. Ставший легендой обаятельный бандит прекрасно в него вписался.

В иезуитском колледже Картуш учился одновременно с Вольтером и сбежал оттуда, обворовав святых отцов. Дядюшка — отставной военный обучил его фехтованию. Он был солдатом — и дезертировал. Побывал в вербовщиках, но удрал и оттуда. Некоторое время странствовал с цыганским табором и обучился акробатике. Был в труппе бродячих актеров, и так освоил это ремесло, что мог выдать себя и за священника, и за маркиза. С этим багажом он вступил в новую, преступную жизнь.

Бог весть, как Картуш создавал свою… — сказать «банду» — было бы слишком мелко и неточно, гораздо лучше подойдет «компания». В его преступной организации было около двух тысяч человек, и это не считая тех, кому он просто платил. Полицейским — чтобы в нужное время те не оказались в нужном месте или просто отвернулись. Банковским клеркам и городским чиновникам — за информацию. Слугам знатных господ — за содействие. Он покупал и подкупал и в конце концов стал «ночным королем» Парижа.

Картуш выдавал себя то за знатного дворянина, то за священника, то за торговца. К начальнику городской полиции он явился под видом знатного англичанина, которому угрожает Картуш. Пока они беседовали, его сообщники вынесли из дома ценные вещи и столовое серебро. Отчаявшись, власти стали распускать слух, что никакого Картуша нет. Тогда — вот это и было его первой пиар-акцией — несколько десятков человек в разных концах Парижа начали одновременно грабить, при этом выдавая себя за Картуша. А бывало и так, что он сам, затесавшись в мирно беседовавшую компанию, вынимал оружие и заставлял добропорядочных людей идти вместе с ним на грабеж.

Картуш провел благотворительную акцию «никто не может быть ограблен больше, чем один раз за день». Тем, кого его люди ограбили или раздели, выдавали специальный пропуск, и они спокойно шли домой. Он завербовал близкого родственника главного лакея Филиппа Орлеанского и ограбил его дворец: среди прочего была похищена драгоценная шпага Регента.

Схватили Картуша, подкупив одного из его помощников. Знаменитого разбойника взяли в постели, спящим, и он не успел пустить в ход ни одного из шести лежавших рядом пистолетов. Из тюрьмы Картуш сбежал, но по чистой случайности вскоре был пойман. И тут его уже начали сторожить так, что о побеге не могло быть и речи.

В тюрьме его посещали сам Регент, искавшие образец для творчества актеры Комеди Франсез, журналисты, писатели и просто любопытные. Это был его предпоследний спектакль, а последним стала сама казнь. Картуш ждал, что его отобьют соратники, но те испугались. Тогда он потребовал бумагу и писца и проговорил до вечера. Картуш назвал четыреста имен, все эти люди были арестованы. А его колесовали на следующий день.

Картуш вошел в историю, стал мифом, ему обязаны своим существованием многие сюжеты. Он был веселым и умным человеком, его обаяние ощутимо и через триста семь лет — но при этом его с ног до головы покрывала кровь. Убивал Картуш легко и без зазрения совести, все, кого он заподозрил в измене, были обречены. Плохо приходилось и тем, кто сопротивлялся. Прототипом прекрасного героя Бельмондо из поставленного Филиппом де Брока франко-итальянского приключенческого фильма был обладавший прекрасным чувством юмора и большим организационным даром симпатичный изверг. Жил Картуш легко и интересно, а вот кончил плохо, и это было предсказуемо.

Как тут не вспомнить финальный обмен репликами из имевшего отдаленное отношение к действительности фильма Филиппа де Брока:

— А что теперь?

—Теперь они у меня потанцуют!

— А что потом?

— Потом известно.

— Палач и плаха…

— И чем скорее, тем лучше.