Легче воздуха: граф Цеппелин осуществил мечту о полете, генералы снабдили ее бомбами

Алексей ФИЛИППОВ

«Цеппелины» стали олицетворением верившего в разум и прогресс времени, шедевром технического гения и метафорой краха Второго Рейха

Одним из символов Первой мировой войны стали цеппелины, огромные дирижабли жесткой конструкции, летавшие благодаря двигателям внутреннего сгорания. Они появились до войны, и некоторое время после нее были королями воздуха. На цеппелинах можно было совершать трансатлантические перелеты, они были удобнее современных авиалайнеров – там были прогулочные зоны, музыкальные салоны, рестораны. Их закат начался после случившейся в 1937 году катастрофы дирижабля «Гинденбург». Он рухнул на землю после сброса причальных канатов и сгорел за тридцать четыре секунды. Из бывших на борту девяносто семи человек погибло тридцать пять, по сравнению с современными авиакатастрофами результат был щадящим — когда падает «боинг», не выживает никто. Но век огромных самолетов еще не наступил, чудовищный костер был сфотографирован и попал на первые полосы газет: можно сказать, что цеппелины погубил громкий медийный резонанс.

Они еще сражались во время Второй мировой, проекты использования дирижаблей время от времени появлялись и позже, они возникают до сих пор. Но борьбу бесповоротно выиграли самолеты, летательные аппараты легче воздуха стали экзотикой.

А в конце свято верившего в прогресс и поступательное движение истории XIX века цеппелины были олицетворением нового, раз и навсегда победившего тьму времени разума и науки. К тому же они стали одним из символов Германской империи, Второго рейха. Возникшего несколько десятилетий назад объединенного государства немцев, уверенно выигрывавшего у других мировых держав гонку за эффективность, совершенство науки и производства, военную мощь, качество жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Германия едва ли не первой в мире стала социальным государством, в ней появились пенсии и оплачиваемые отпуска. Здесь работали лучшие в мире ученые, она по всем статьям обходила считавшуюся «мастерской мира» Великобританию. Сложно описать воодушевлявшую немцев гордость: они испокон века были разделенным народом, единое государство оставалось идеалом, недостижимой мечтой. Уделом Германии была политическая слабость, национальный гений находил себя в сферах чистого духа — музыке, философии, литературе. Общее государство было создано железом и кровью, в результате выигранной с разгромным счетом франко-прусской войны, и сразу стало европейским гегемоном.

Одним из символов его триумфа оказался летящий против ветра, на огромные расстояния цеппелин — расстояние от Вены до Бадена он преодолевал меньше чем за восемь часов! Перед началом Первой мировой цеппелины совершили 1588 полётов, перевезли больше тридцати четырех тысяч пассажиров. Хрупкие, маломощные, сделанные из полотна и деревянных расчалок самолеты того времени ни на что подобное были неспособны. Это был настоящий триумф германской науки, инженерной мысли и промышленной мощи. И создал такое чудо один человек: граф Фердинанд Адольф Генрих Август фон Цеппелин.

В начале марта 1917 года граф Цеппелин умер. В это время шла Первая мировая: мощь Германии клонилась к закату, но еще ничего не было предопределено.

Вступление в войну США еще не состоялось, но оказалось неизбежным. Выяснилось, что Германия предложила Мексике атаковать Соединенные Штаты. Почти одновременно с тем, как Цеппелина не стало, в России произошла Февральская революция, силы одного из главных противников Второго Рейха надломились. Впереди была неудачная для французской армии битва на Эне и охватившая ее серия солдатских мятежей. Все висело на волоске: еще одно усилие, один мощный удар, одно проявления германского гения и стальной воли — и история пошла бы иным путем…

Но этого не случилось, и символом германской катастрофы могли бы стать гигантские дирижабли Цеппелина.

В 1914-м они были абсолютным техническим совершенством. Цеппелин по своей основной специальности был кавалеристом и закончил службу в чине генерал-лейтенанта. Но еще младшим офицером он изучил общественно-политические науки, машиностроение и химию. Совершив полет на воздушном шаре, граф на всю жизнь «заболел» воздухоплаванием. Он был блестящим организатором, умел оценить удачные конструкторские идеи: в создание дирижаблей Цеппелин вложил все свое состояние, разорился – и вернул потерянное с огромной прибылью.

В 1900 году дирижабль Цеппелина приземлился из-за того, что у него отказал мотор. А в 1908-м они уже были так надежны, что их стало приобретать военное ведомство. В 1914 году с самолетов сбрасывали на врага дротики и ручные гранаты, а цеппелины брали на борт сотни килограммов бомб. Только 1915-м тридцать семь цеппелинов двадцать раз бомбили Британию. Было сброшено тридцать семь тонн бомб, разрушены многие здания, убито двести восемь и ранено четыреста тридцать человек. Но уже в следующем году англичане выставили против цеппелинов сто десять истребителей и множество зенитных орудий.

Пораженные зажигательными пулями или зенитными снарядами дирижабли вспыхивали, превращаясь в гигантский огненный шар, складывались и медленно плыли к земле. Рушилось германское техническое превосходство – и это было своего рода пророчеством. Так, горя и распадаясь, через недолгое время исчезли германская мечта, безудержная германская гордость и вера в то, что мир принадлежит Второму Рейху.

Граф Цеппелин делал все, чтобы этому помешать. Он одним из первых понял перспективы оружия, за которым действительно было будущее: Цеппелин и конструкторы его фирмы разрабатывали проекты огромных стратегических бомбардировщиков. Но в начале марта1917-го граф умер от пневмонии, а без него работы застопорились.

Его дирижабли остались тупиковой ветвью воздухоплавания и шедеврами инженерного гения, примером того, как настойчивость одаренного энтузиаста совершает невозможное. А еще они олицетворяют ужасы Первой мировой и прекрасную веру XIX века в прогресс и торжество разума. Эти вещи кажутся взаимоисключающими, но идеализм и война часто идут рука об руку.