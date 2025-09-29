Тут вам не сказка: выставка Евгения Родионова в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Фотографии: предоставлены пресс-службой галереи Artstory



Московская галерея Artstory открыла осенний сезон выставкой художника Евгения Родионова «Мы идем на водоем». Постоянные зрители галереи помнят его персональную выставку «Чудолесье», прошедшую здесь три года назад. К тому времени за плечами вологодского художника уже были проекты и в Москве, и в Петербурге, но именно в 2022-м он заявил о себе на широкую аудиторию. И показал, как создать вселенную в наивно-лубочном стиле: населить ее персонажами — прежде всего колоритными бабушками, добавить тексты в философско-концептуалистском духе — и получить удивительный мир Чудолесья. Кто-то решит, что это отсылка к райскому саду — то есть утраченному идеалу. Но сам автор предпочитает говорить о заповеднике — не исчезнувшем, но сохранившемся в своем естественном виде.Нынешний проект добавляет новых деталей к мифологической вселенной. Евгений Родионов рассказал «Культуре»:— На выставке я показываю работы, сделанные за последние два с половиной года. С одной стороны, это можно назвать продолжением проекта «Чудолесье». Вроде бы антураж и декорации остались прежними — разве что теперь масштабнее. И герои те же самые — бабушки, хотя мне приятнее называть их барышнями. Однако в новых работах появилось движение в сторону некоего загадочного водоема. Что означает этот образ, каждый решает сам. Но экспозиция в большом зале выстроена так, что гости идут по кругу, в одну сторону — на восток. Цель движения может быть не очень понятна — как на одной из картин, где изображен путь, ведущий, казалось бы, в никуда. Но герои все равно продолжают идти, хотя и не всегда приходят в нужную точку. Это цикличное движение и есть наша нормальная жизнь. Чудолесье представляет собой некий заповедник, где все происходит так, как нужно. И такое движение — странное, порой бесцельное, цикличное — тоже на самом деле важно.Мир Чудолесья — яркий, гротескный, выстроенный в рамках абсурдистской логики. Иногда кажется, что главные герои — даже не обворожительные дамы в платочках и не механические курицы, «бебезяны» или непонятно откуда взявшиеся роботы, но сам зачарованный лес: пышно разросшийся, гигантский. Персонажи здесь не только животного, но и растительного происхождения. Например, на одной из картин белый гриб заявляет подружке-поганке: «Не бойся, Маша, я Дубровский!»Несмотря на внешнюю простоту, работы Родионова сопротивляются буквальному прочтению. На некоторых картинах можно увидеть тонкую пунктирную линию: художник, много лет отдавший архитектуре, признается, что это — линия невидимого контура. Она, как сказочная «дорога из желтого кирпича», ведет к неведомому водоему. На одной из картин бабушки бодро шагают «по пунктиру» — высоко-высоко, по воздуху. В другой раз путешествуют обычным образом — по земле. Родионов признается, что можно провести аналогию с жизнью внутренней и внешней, скрытой от чужих глаз и видной каждому. Причем поначалу кажется, что именно герои картин проходят невидимый духовный путь. А потом понимаешь, что речь идет о самом художнике — его стремлении прийти к некоему идеалу и стать тем, кем он должен быть. В общем, как говорят изображенные Родионовым барышни: «Тут вам не сказка. Здесь вам не фольклор».Так что лубочные картинки вдруг оказываются не просто забавными. Как утверждает одна из работ Родионова: «Ваш смех должен быть серьезным настолько, чтоб после него плакать хотелось навзрыд! Только так можно сохранить шаткий эмоциональный баланс и не опуститься до пошлого хихиканья». О том, что истину нужно искать в собственной душе, говорит надпись на другой картине: «Мы всегда все делаем не так, даже стихи не так читаем, ведь читать их следует в лесу в одиночестве и на пне и чтоб никаких тебе табуретов и дедов там морозов, слышите, ни-ка-ких».В общем, персонажи Родионова, несмотря на внешнюю неказистость, настроены философски и советуют зрителю: «Собирай картошку, собирай шишку и слушай море». А еще вселяют надежду во всех, кто ее почти потерял: «Вам кажется, что я блуждаю, а я как раз наоборот».