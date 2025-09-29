Тут вам не сказка: выставка Евгения Родионова в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
29.09.2025
Проект «Мы идем на водоем» рассказывает о вселенной Чудолесья, где за лубочной эстетикой скрывается поиск идеала.
Московская галерея Artstory открыла осенний сезон выставкой художника Евгения Родионова «Мы идем на водоем». Постоянные зрители галереи помнят его персональную выставку «Чудолесье», прошедшую здесь три года назад. К тому времени за плечами вологодского художника уже были проекты и в Москве, и в Петербурге, но именно в 2022-м он заявил о себе на широкую аудиторию. И показал, как создать вселенную в наивно-лубочном стиле: населить ее персонажами — прежде всего колоритными бабушками, добавить тексты в философско-концептуалистском духе — и получить удивительный мир Чудолесья. Кто-то решит, что это отсылка к райскому саду — то есть утраченному идеалу. Но сам автор предпочитает говорить о заповеднике — не исчезнувшем, но сохранившемся в своем естественном виде.
Евгений Родионов. Фото: Дмитрий Чунтул/предоставлено пресс-службой галереи Artstory
Нынешний проект добавляет новых деталей к мифологической вселенной. Евгений Родионов рассказал «Культуре»:
— На выставке я показываю работы, сделанные за последние два с половиной года. С одной стороны, это можно назвать продолжением проекта «Чудолесье». Вроде бы антураж и декорации остались прежними — разве что теперь масштабнее. И герои те же самые — бабушки, хотя мне приятнее называть их барышнями. Однако в новых работах появилось движение в сторону некоего загадочного водоема. Что означает этот образ, каждый решает сам. Но экспозиция в большом зале выстроена так, что гости идут по кругу, в одну сторону — на восток. Цель движения может быть не очень понятна — как на одной из картин, где изображен путь, ведущий, казалось бы, в никуда. Но герои все равно продолжают идти, хотя и не всегда приходят в нужную точку. Это цикличное движение и есть наша нормальная жизнь. Чудолесье представляет собой некий заповедник, где все происходит так, как нужно. И такое движение — странное, порой бесцельное, цикличное — тоже на самом деле важно.
Мир Чудолесья — яркий, гротескный, выстроенный в рамках абсурдистской логики. Иногда кажется, что главные герои — даже не обворожительные дамы в платочках и не механические курицы, «бебезяны» или непонятно откуда взявшиеся роботы, но сам зачарованный лес: пышно разросшийся, гигантский. Персонажи здесь не только животного, но и растительного происхождения. Например, на одной из картин белый гриб заявляет подружке-поганке: «Не бойся, Маша, я Дубровский!»
Несмотря на внешнюю простоту, работы Родионова сопротивляются буквальному прочтению. На некоторых картинах можно увидеть тонкую пунктирную линию: художник, много лет отдавший архитектуре, признается, что это — линия невидимого контура. Она, как сказочная «дорога из желтого кирпича», ведет к неведомому водоему. На одной из картин бабушки бодро шагают «по пунктиру» — высоко-высоко, по воздуху. В другой раз путешествуют обычным образом — по земле. Родионов признается, что можно провести аналогию с жизнью внутренней и внешней, скрытой от чужих глаз и видной каждому. Причем поначалу кажется, что именно герои картин проходят невидимый духовный путь. А потом понимаешь, что речь идет о самом художнике — его стремлении прийти к некоему идеалу и стать тем, кем он должен быть. В общем, как говорят изображенные Родионовым барышни: «Тут вам не сказка. Здесь вам не фольклор».
Так что лубочные картинки вдруг оказываются не просто забавными. Как утверждает одна из работ Родионова: «Ваш смех должен быть серьезным настолько, чтоб после него плакать хотелось навзрыд! Только так можно сохранить шаткий эмоциональный баланс и не опуститься до пошлого хихиканья». О том, что истину нужно искать в собственной душе, говорит надпись на другой картине: «Мы всегда все делаем не так, даже стихи не так читаем, ведь читать их следует в лесу в одиночестве и на пне и чтоб никаких тебе табуретов и дедов там морозов, слышите, ни-ка-ких».
В общем, персонажи Родионова, несмотря на внешнюю неказистость, настроены философски и советуют зрителю: «Собирай картошку, собирай шишку и слушай море». А еще вселяют надежду во всех, кто ее почти потерял: «Вам кажется, что я блуждаю, а я как раз наоборот».
Выставка работает до 19 октября