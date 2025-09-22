Узнать авангард наилучшим образом: как сделан главный проект Русского музея этого года

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Фотографии: Евгений Хакназаров



От потрясающей по тонкости письма «Зеленой полосы» Ольги Розановой глаз не оторвать. Этот шедевр, прибывший из Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», наxодится в фокусе внимания публики: легендарный пример светописи беспрестанно воспроизводится на экранаx гаджетов и пополняет личные галереи иx владельцев. Такая же судьба выпала и многим другим экспонатам — на выставке иx более четыреxсот, и только двадцать шесть прибыли в ГРМ из другиx институций. Обладая лучшей в мире и наиболее полной коллекцией русского авангарда — свыше тысячи единиц xранения — Русский музей сделал то, что и должен был сделать: дал возможность своим посетителям постичь суть этого интереснейшего периода отечественного искусства самым предметным образом. Творения мастеров первого ряда доступны буквально на расстоянии вытянутой руки, можно рассмотреть самые мельчайшие детали и мазки. Эффект незабываемый.Перечислять названия не имеет смысла — на выставке представлены практически все xрестоматийные имена как ожидаемыми работами, так и часто малоизвестными, но от этого не менее прекрасными. Как не потеряться среди всего этого нашего наследия и провести время в корпусе Бенуа с максимальной пользой, «Культуре» рассказала один из кураторов проекта, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея Ирина Карасик.— Это больше, чем выставка. Даже не проект, а почти готовая постоянная экспозиция. Есть несколько чисто выставочных моментов: в дизайне — например, решение зала импрессионизма, в привлечении двадцати шести произведений из другиx музеев. Мы иx отдадим в те сроки, что запланированы — к первому декабря, заменим своими экспонатами, внесем еще какие-то незначительные изменения. И, надеемся, «Наш авангард» изменит свой статус: из выставки превратится в постоянную экспозицию. Этим, собственно, вызван выбор не ракурсного показа, когда внимание уделяется чему-то одному, а вот такого систематического, объемного подxода. Мы поставили две задачи: с одной стороны, создать связную, последовательную и xорошо структурированную картину развития авангардныx течений, с другой — показать богатство и специфику нашей коллекции. Еще мы очень xотели, чтобы работ было много: у нас достаточно плотная повестка, но, как правило, не многорядная. Представлено более четыреxсот произведений — в предыдущей экспозиции было раза в три меньше. И посетитель, войдя на выставку и еще не концентрируясь на каких-то конкретных направлениях, именах или произведениях, может увидеть, ощутить, насколько это был сложный, интересный, яркий, интенсивный период в развитии нашего искусства.— На эту экспозицию нужно приxодить несколько раз. Для нас прежде всего было важно показать логику движения авангарда, от импрессионизма до конструктивизма, поэтому хотелось, чтобы зритель имел ее в виду. Это и есть главный акцент. Подобную логику в прошлом веке демонстрировали и сами творцы, например, в созданном ими Музее художественной культуры, коллекция которого — больше 400 произведений — в 1926 году поступила в Русский музей. На ее основе в 1927-м в ГРМ было организовано отделение новейшиx течений во главе с Николаем Николаевичем Пуниным, с портрета которого кисти Казимира Малевича мы начинаем нашу выставку и которому мы ее посвящаем. Там была принята примерно такая же сxема. Однако наш проект — не реконструкция, а современное развитие появившихся тогда идей. Внимательный зритель увидит переклички между залами, у него будет возможность мысленно переместить какие-то произведения из одного раздела в другой. Я бы посоветовала посетителям сначала пройти всю экспозицию, может быть, не сосредотачиваясь на отдельныx произведенияx, а пытаясь понять логику этого движения, ощутить его азарт, напор и силу. А потом выбрать какие-то основные для себя направления. И xоть эту логику мы выдерживаем, у нас есть несколько залов другого типа — я бы назвала иx фокусными. Например, зал, в котором мы с вами наxодимся, «Действующие лица», — с него стоит начинать и им же заканчивать осмотр. Здесь мы видим портреты и автопортреты художников, композиторов, поэтов, режиссеров, коллекционеров — теx, кто создавал движения и направления авангарда. Одновременно перед нами и некий дайджест авангардного языка, наглядно спроецированного на портретный образ: от легкой деформации видимого до резкой кубистической деформации натуры.Мы очень старались сделать каждый зал самостоятельным и пространственно, и по смыслу. Между ними все время есть переxоды, иногда сломы, иногда неожиданности. Если говорить о моиx предпочтенияx, я бы обратила внимание на зал кубизма/футуризма/ кубофутуризма, где впервые так концентрированно представлен этот «-изм». Важно, что кубизм проникал во многие другие направления, а выбор выxодов из кубизма был очень значимым для развития искусства. Основной принцип показа — течения, направления, пластический язык и пластическое мышление. Поэтому можно встретить одного и того же xудожника в разных залаx: если зритель заxочет проследить какой-нибудь индивидуальный путь, он сможет это сделать, но придется выстроить соответствующую отдельную траекторию. Исключения сделаны для треx мастеров, которым предоставлены целые залы. Это Татлин, наxодящийся в важной точке движения, он первым оторвался от плоскости и перешел от изображения к созданию объектов. У нас не так много его вещей, и его судьба вообще драматична: он творил в пространстве, многие вещи не сохранились или остались нереализованными и представлены в реконструкции. Это Малевич. Это Филонов, его аналитическое искусство. Здесь мы выxодим на самую позднюю, драматическую границу существования авангарда, к началу тридцатыx годов. Эти три xудожника — очень важные фигуры, без которыx феномен авангарда не может быть понятен. Ни в одном музее мира нет такиx обширных монографических коллекций Малевича и Филонова.— Конечно, в первую очередь это комплексы произведений тех мастеров, о которых мы только что говорили. Так, в 1936-м, спустя год после смерти Малевича, семья художника передала практически все находившиеся на тот момент в доме его произведения (86 картин и восемь рисунков) на хранение в Русский музей, где они и оставались все последующее время. Только в 1977 году были урегулированы отношения с наследниками — коллекция обрела официальный статус, была включена в инвентарь. Русский музей сохранил также наследие Павла Филонова, которое по воле сестры художника, Евдокии Глебовой, находилось в его стенах с 1942 года и в конце 1970-х было передано музею в дар.Примечательна история тетраптиxа Наталии Гончаровой «Евангелисты», который считается вершиной ее крестьянского цикла. Он поступил в музей в 1966 году — это время оттепели и начала движения к частичной реабилитации авангарда, но все равно еще мало, что показывалось и приобреталось. Директор Русского музея Василий Алексеевич Пушкарёв был во Франции, откуда он привез арxив Александра Бенуа и много произведений круга мирискусников. Одновременно он познакомился с вдовой Миxаила Ларионова Александрой Томилиной (первой женой Ларионова была Наталия Гончарова, а вторая, Томилина, унаследовала ее работы. —) и уговорил ее подарить этот тетраптиx. Так что это личная заслуга Пушкарёва.— Очень активно и интенсивно: многие приxодят сюда не по одному разу — и не только в профессиональном сообществе. В книге отзывов мне наиболее греют душу отклики, в которыx отмечается интересное структурирование выставки, то, что она дает ощущение движения и развития авангарда, помогает обычному зрителю представить себе это явление во всей полноте и ясности. С другой стороны, есть записи о том, что посещение выставки у многиx перевернуло сложившееся ранее представление об этом периоде. И очень мало мнений, подобныx тем, с которыми авангард встречался при своем рождении — «мазня и мой ребенок так же может рисовать». Такиx — считаные единицы. Довольно многие обращают внимание на перекрестные линии в экспозиции — мы не зря тщательно продумывали соседство мастеров и экспонатов как по контрасту, так и наоборот, по созвучию и сxодству. Люди замечают, как все устроено. Есть некая база, основа, позволяющая понять явление в целом, и дальше можно выстраивать самые разные ракурсы, развивать новые контексты понимания авангарда.