Традиции, авангард и юбилей Победы: что покажут в 2025 году музеи страны

Татьяна ФИЛИППОВА

Впереди больше сотни выставок, некоторые из них побывают не только в российских городах, но и за рубежом.

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Эрмитаж в 2025 году откроет новые залы в Галерее Петра Великого, которую Борис Пиотровский считает важной частью Эрмитажной жизни, и представит на суд публики более тридцати выставок. Одна из самых увлекательных называется «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» (28 июня — 2 ноября) и показывает, как изменилось представление о поединках чести.

Хотя поединок Ахилла с Гектором, о котором Гомер рассказал в «Илиаде», случился довольно давно, дуэль как способ защиты чести родилась в новое время. С середины шестнадцатого века благородные особы сражались при помощи шпаг, рапир и сабель, которые и будут представлены на выставке.

Одной из главных тем станет традиция дуэлей в России — ее зарождение и знаменитые истории, ставшие легендой. Одну из таких легенд пересказал Александр Сергеевич Пушкин в четвертой из «Повестей Белкина». Историки полагали, что повесть под названием «Выстрел» имеет автобиографический характер, Пушкин описал в ней собственную дуэль в Кишиневе с прапорщиком генерального штаба Зубовым, которого он уличил в шулерстве. Пушкин, как и герой «Выстрела» Сильвио, явился на поединок с черешнями и лакомился ими, пока его противник стрелял. Зубов промахнулся, Пушкин ушел, не стреляя. Поэт никогда не стрелял первым, хотя обладал бешеным нравом: вызывал на дуэль не только своих ближайших друзей, но и родного дядю, который перехватил у него даму на балу. В большинстве случаев дуэли были отменены, и стрелялся Пушкин только пять раз. Последняя дуэль, как известно, стала для него фатальной: француз Жорж Дантес нанес русскому поэту смертельную рану, сам же отделался легким ранением в руку.

В октябре состоится открытие выставки «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма». В экспозицию войдут редчайшие произведения буддийской скульптуры и живописи, в том числе уникальные вещи из коллекции российской царской семьи.

А с декабря 2025-го по март 2026-го в Николаевском зале будут показывать, как развивался портретный жанр в течение четырех тысячелетий на примере портретов в скульптуре, живописи, графике, нумизматике и фотографии.

Кроме того, Эрмитаж готовит проекты, приуроченные к двум важным датам — 250-летию со дня рождения Карло Росси, архитектора Главного штаба, и 550-летию великого Микеланджело Буонаротти. В коллекции Эрмитажа хранится единственное в России произведение великого итальянца — «Скорчившийся мальчик». Выставка будет строиться вокруг этой скульптуры, приобретенной Екатериной Второй для императорского собрания.

Ряд выставок отправятся в регионы. В Екатеринбурге темой эрмитажной выставки станет охота в искусстве и оружейном деле, во Владивостоке — средневековые турниры, в Омск привезут предметы из коллекций Отдела Востока. Национальный музей Омана примет две выставки, рассказывающие о художественной жизни России рубежа XIX–XX веков: «Неорусский стиль» и «Авангардный фарфор».

Русский музей (Санкт-Петербург)

Выставочный план Русского музея порадует как консерваторов, так и ценителей нового в искусстве. Один из крупнейших проектов 2025 года, выставка «Русская традиция», охватит семь столетий и представит более 500 шедевров русской классики, в том числе полотна Левицкого, Малявина и Поленова. Русскому авангарду начала XX века посвящена выставка «Наш авангард». Более 400 работ художников-авангардистов, а также редкие документальные материалы расскажут об экспериментах с концепцией, цветом и формой, повлиявших на развитие мирового искусства.

Большинство музеев подготовили масштабные проекты к 80-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Русский музей откроет в мае выставку «Страна побед», демонстрирующую триумфы России во все времена, от подвигов Александра Невского и кампаний Александра Суворова до побед сегодняшних дней. С образами победителей — российских императоров, полководцев, государственных деятелей, знаменитых деятелей культуры можно будет познакомиться на выставке исторических портретов XVIII–XIX веков. После окончания она станет основой первой в России Национальной портретной галереи в постоянной экспозиции Инженерного замка.

Музей также откроет выставки, посвященные художникам Михаилу Нестерову и Ивану Айвазовскому, представит русскую стеклянную скульптуру на выставке «Хрупкая гармония» и продолжит активную выставочную деятельность в российских регионах. «Русская традиция» после Санкт-Петербурга отправится в Рязань; в Новосибирске, Красноярске и Омске пройдет выставка «Россия Валентина Серова», в Ярославле музей покажет шедевры Левитана, в Кемерове и Звенигороде — знаковые полотна Шишкина, в Туле и Рязани — работы Дейнеки. «Русский авангард» в следующем году побывает в Поднебесной — выставку ждут в китайском Художественном музее Чэнду.

Третьяковская галерея

Первой выставкой нового года в Третьяковке станет масштабная ретроспектива Франциско Инфанте, классика отечественного лэнд-арта и кинетического искусства. Выставка «Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности» пройдет в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу с 21 января по 13 апреля 2025 года.

К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова Русский музей и Третьяковская галерея придумали совместный проект, в котором приняли участие и частные галереи, и коллекционеры. Грандиозная выставка, открывшаяся в Русском музее осенью 2024 года, летом 2025-го переедет в Москву. Публика увидит прославленный шедевр «Последний день Помпеи» из собрания Русского музея, а также малоизвестные композиции, связанные с работой Карла Брюллова над росписями Исаакиевского собора.

Ряд крупных монографических проектов продолжат выставки, посвященные творчеству Бориса Кустодиева и Ильи Машкова.

К 80-летию Великой Победы Третьяковка готовит выставку «1418 дней», объединяющую около 250 произведений на тему Великой Отечественной войны.

Пушкинский музей

В первой половине года в залах Галереи искусства стран Европы и Америки откроется выставка графики «Энгр, Делакруа, Домье и другие…». В экспозиции — около 150 произведений европейских мастеров XIX века из обширного музейного собрания французского рисунка, большинство из которых будет показано широкой публике впервые.

80-летие Победы в Пушкинском музее отметят масштабной выставкой «Вернуть будущему» — о судьбе мировых шедевров, которые были направлены для реставрации в ГМИИ имени А. С. Пушкина после пожаров в бункере Фридрихсхайн в Берлине в мае 1945 года.

Осенью начнет работу масштабная выставка, которая представит московской публике ключевую часть коллекции князей Барятинских. Барятинские вели свой род от Рюрика и служили Российскому престолу в важнейших чинах со времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Родовое имение Барятинских Марьино в Курской области, как и многие другие дворянские усадьбы, было разграблено, но коллекция произведений искусства, формировавшаяся в XVIII и XIX веках и передававшаяся по наследству, не погибла и обогатила несколько ведущих музеев страны (включая Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина), а также ряд провинциальных фондов и собраний. Часть коллекции осталась на Курской земле, откуда в Пушкинский музей и прибудут полотна Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луки Джордано.

Несколько выставок откроются и на региональных площадках музея. В Волго-Вятском филиале в Нижнем Новгороде готовится выставка «Вечное барокко», посвященная диалогу современных российских художников с произведениями XVIII века, а во Владикавказе можно будет увидеть знаковые произведения осетинских скульпторов.

Выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» продолжит свое путешествие по городам страны. Она уже побывала во Владивостоке, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в следующем году отправится в Рязань и Салехард.

Бахрушинский театральный музей

Одним из главных событий года должно стать открытие Бахрушинского театрального квартала (планируется на конец 2025 года), который объединит здание усадьбы создателя музея Алексея Бахрушина, несколько хозяйственных построек и новое фондохранилище с предназначенным для выставок двусветным залом. Квартал откроется выставкой «Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу», представляющей театральные работы художников «Голубой розы», кубистов и футуристов, которые привнесли в сценическую живопись новое понимание архитектоники. Публика увидит произведения Наталии Гончаровой, Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Казимира Малевича и других мастеров из Русского музея, Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищева, Национальной галереи Армении и Музея русского искусства в Ереване.

К 100-летнему юбилею Майи Плисецкой музей готовит выставку «Плисецкая: полюс магии», которая раскроет дар балерины вдохновлять деятелей искусства. Среди них Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Валерий Левенталь, Симон Вирсаладзе, Сергей Кобуладзе, Дениз Фужероль, Борис Мессерер и другие авторы произведений искусства, хранящихся в фондах Бахрушинского музея. Выставка станет флагманским проектом музея в регионах: ее увидят жители Тулы, Рязани и Екатеринбурга.

В пространстве Театральной лаборатории пройдут две выставки, посвященные двум легендам русского театра: «Качалов. Чародей русской сцены…» и «Олег Табаков. Моя жизнь — счастливый билет».

К 80-летию Великой Победы бахрушинцы представят проект «Фронтовые дороги театров России». Посетители увидят дневники фронтовых бригад, кинохронику, фотографии, рисунки, афиши, эскизы декораций к постановкам с участием артистов-фронтовиков: Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника. Выставка побывает и в Зарайске, в филиале музея, а позже приедет в Бердянский художественный музей имени Исаака Бродского.

Музей архитектуры

К 250-летию празднования в Москве победоносного завершения войны с турками и заключения Кючук-Кайнарджийского мира Музей архитектуры имени Щусева и музей-заповедник «Царицыно» подготовили выставку, которая называется «1775 год. Триумф Екатерины II. Личное пространство» и посвящена личной жизни императрицы в московском Пречистенском дворце. В экспозиции редкие чертежи московских императорских дворцов XVIII века, планировка Головинского сада, в котором отдыхала Екатерина, и его увеселительные строения. Отдельные разделы будут отведены каждому из домов, входивших в состав Пречистенского дворца, и самому дворцу, построенному по проекту Матвея Казакова специально к приезду императрицы.

К 135-летию великого Константина Мельникова музей готовит сразу две выставки: «Образы дома Мельникова», представляющую фотографии дома-мастерской архитектора, сделанные разными авторами, от Александра Родченко и Анри Картье-Брессона до Игоря Пальмина и Уильяма Брумфилда, и «Муза архитектора Мельникова», где главным экспонатом является свадебное платье Анны Гавриловны Мельниковой — жены Константина Степановича.

Выставка «Илларион Иванов-Шиц. Полвека на службе Москве» приурочена к 160-летию со дня рождения архитектора, который наравне с Федором Шехтелем, Львом Кекушевым и Романом Клейном принял активное участие в формировании облика Москвы Серебряного века. Среди его известнейших работ — здание Купеческого клуба (нынешний театр «Ленком»), особняк Терентьева в Петровском переулке и доходный дом Хомякова на углу Петровки и Кузнецкого Моста (сейчас там ресторан «Большой»). На выставке будет представлена авторская графика архитектора, включая акварельные изображения фасадов, интерьеров и светильников, а также уникальные фотографии его творений.

Завершить 2025 год музей планирует выставкой, посвященной 100-летию Общества современных архитекторов — авангардной группировки, ставшей главным оплотом архитектурного конструктивизма, наиболее влиятельного художественного направления в СССР в 1920-х и начале 1930-х годов. Выставка ставит своей задачей проследить эволюцию этого архитектурного общества, превратившегося в организацию со множеством сторонников и последователей меньше чем за десять лет.

Фотографии: Роман Пименов/ТАСС и Ярослав Чингаев/АГН "Москва".