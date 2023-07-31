«Культура» о самых интересных выставках августа. Рыцарская романтика и африканское искусство

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 27 июля 2023 года.

Последний месяц лета подготовил для зрителей множество интересных проектов, причем в лидеры в этот раз вырвался Санкт-Петербург.

1. «АЛЕКСАНДР ЛАБАС. РИСУНОК И АКВАРЕЛЬ ИЗ СОБРАНИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. До 11 сентября

Жизнь Александра Лабаса выпала на трагические годы отечественной истории: в Гражданскую он ушел на фронт в качестве художника 3-й Армии Восточного фронта; 20 лет спустя дежурил на крыше во время бомбежек Москвы. Однако его акварели — жемчужные по тону — всегда сохраняли удивительную легкость. Невероятный полет мысли и души был свойственен этому художнику, и он пронес дар через всю жизнь, несмотря на выпавшие на его долю испытания. Выставка в Русском музее представляет акварели Лабаса из разных серий — так, «Октябрь» посвящен революционным событиям, очевидцем которых стал художник. «На маневрах» рассказывает о поездке Александра Аркадьевича на Дальний Восток в 1931 году: мастер запечатлел сценки из армейской жизни, превратив грубый быт в чистую поэзию. Наконец, «Москва и Подмосковье в дни войны» отражают пережитые им страшные дни. Сам проект, кстати, приурочен к выходу книги «Александр Лабас. Живопись. Графика. 1920–1930-е» (ЛАБАС-ФОНД, Москва, 2023).

2. «ПЕРЕВЕРНУТОЕ САФАРИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО АФРИКИ»

Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж». До 3 сентября

В преддверии второго саммита африканских государств «Россия — Африка» в Северной столице открылось сразу несколько выставок, посвященных Черному континенту. Первой распахнула двери экспозиция в ЦВЗ «Манеж», организованная совместно с галереей «Триумф» и центром визуальной культуры Béton. Составленная из работ российских и африканских художников, она знакомит с основными трендами африканского искусства — у нас почти неизвестного — и охватывает целых шесть десятилетий. А заодно показывает, как африканская культура преломляется в творчестве наших художников. Кроме того, организаторы попытались отойти от стереотипного восприятия Африки и представлений о ней как о чем-то монолитном: ведь ее населяет множество народов и этнических групп. Зрители могут увидеть работы 49 африканских и 14 российских художников — всего более 300 произведений, выполненных в различных техниках. Также на выставке показывают коллекцию африканского искусства, собранную бразильским фотографом Эдди Новарро и переданную в собрание Фонда просветительских инициатив В.Д. Поленова в 2003 году.

3. «ЦАРИ И РЫЦАРИ. РОМАН СО СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 22 октября

Средневековье — особый период в западной культуре, вопреки стереотипам, не мрачный, а изысканный и утонченный, по крайней мере, позднее Средневековье, как показал в своем знаменитом труде философ Йохан Хейзинга. Неудивительно, что искусство той поры, как и рыцарская романтика, завоевало сердца многих, в том числе русских монархов. Павел I, как известно, попытался внедрить в государственную жизнь Мальтийский орден: об этом напоминал мальтийский крест в гербе Российской империи. Другие императоры ограничивались собирательством, которым, впрочем, занимались широко, с размахом. Так, Александр III купил роскошное собрание предметов искусства Средневековья и Ренессанса коллекционера Александра Базилевского, представителя старинного дворянского рода. Живо интересовался Средневековьем император Николай I, собиравший старинное оружие. Кстати, его дочь, великая княгиня Мария Николаевна, первой из царской семьи начала коллекционировать предметы средневекового искусства. Так сложилось прекрасное собрание, посвященное Средним векам и соотнесенным с ними концептом рыцарства. На выставке можно увидеть более 380 произведений из коллекции Эрмитажа: турнирные и парадные рыцарские доспехи, витражи, шпалеры, книги и, конечно, живопись и графику. И лично убедиться в том, что рыцарская романтика мало кого оставляет равнодушным.

4. «ЛЕВ БОРОДУЛИН. ПРЕДУГАДАТЬ МОМЕНТ»

Москва, Еврейский музей и центр толерантности. С 3 августа по 17 ноября

В спортивных фотографиях Льва Бородулина было что-то от родченковских экспериментов 1920-х — тот же смелый ракурс, восхищение красотой и физическими возможностями человеческого тела, — хотя Бородулин пришел в профессию на поколение позже. Неудивительно, кстати, что он тоже получил обвинения в формализме: впрочем, это произошло уже во время оттепели, так что серьезных последствий за собой не повлекло. В 1973 году Бородулин эмигрировал, и, вероятно, поэтому его снимки не получили на родине заслуженного признания, хотя высоко отмечались за рубежом. В эмиграции продолжал работать, а еще собрал одну из крупнейших коллекций советской фотографии: работы Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Евгения Халдея... Нынешняя экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения мастера и состоит из пяти разделов: от ранних снимков до фотографий, сделанных после переезда в Израиль. И, конечно, будет подробный рассказ о самом Бородулине — в частности, впервые покажут его последнее интервью.

5. «НОВАЯ ВОЛНА. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ КОНЦА 1970-х — НАЧАЛА 1990-х ГОДОВ»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «РОСФОТО». До 2 сентября. 18+

Выставка рассказывает об особой вехе в истории российской фотографии. С одной стороны, это было время, скованное запретами, с другой, они рассыпались на глазах: при этом новая реальность казалась еще слишком зыбкой и неопределенной. В эти странные годы выпало жить и творить многим большим мастерам. Среди них был гениальный Александр Слюсарев, создававший поэтические черно-белые «натюрморты». На его снимках совершенно бытовые вещи — вроде банок, старых деревянных рам, тусклых подъездов — вдруг складывались в безупречные композиции. Впрочем, выставка представляет и других легендарных авторов — например, Сергея Чиликова, одного из основателей чебоксарской группы «Факт». Или мастера портретного жанра Едыге Ниязова, запечатлевшего многих деятелей ленинградской контркультуры, включая группу «Кино». Кроме того, зрители могут увидеть работы Игоря Савченко, Андрея Абрамова, Игоря Мухина — всего представлено 150 работ 26 авторов.

6. «НУ КАКОЙ ЖЕ ТЫ НАИВНЫЙ!»

Нижний Новгород, Нижегородский государственный художественный музей. До 24 сентября

Выставка отечественного наивного искусства из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств — один из пяти совместных проектов, которые НГХМ и ЕМИИ реализуют в этом году. В Нижнем Новгороде сейчас проходит выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин (его слова приводит пресс-служба музея) рассказал, что екатеринбуржцы и гости города скоро увидят шедевры зарубежного искусства из коллекции НГХМ. Что касается наивного искусства, то оно представлено на нынешней выставке широко: от работ неизвестных художников конца XIX века до классиков отечественного наивного искусства и современных авторов. Кроме того, здесь можно увидеть наивное искусство Нижнего Новгорода: работы Анны Дикарской и Владимира Мизинова из собрания НГХМ. Всего в экспозиции около 150 произведений — прекрасная возможность полюбоваться авторами, творящими вне академических рамок и воспринимающими искусство, как дети, — непосредственно и радостно.

7. «АТРИБУЦИЯ В МУЗЕЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ АВТОРА»

Новосибирск, Новосибирский государственный художественный музей. До 8 октября

Музей — это не только выставки, но и незаметная зрителю научная работа, и особенно ценно, когда ее результаты представляют на суд публики. Нынешний проект — уже третий для Новосибирского художественного музея в ряду посвященных атрибуции. Первые два рассказывали об установлении личностей, изображенных на портретах, и о конкретных географических местах, этот же знакомит зрителей с проблемой авторства. Всего показано более 20 произведений, в том числе новооткрытые картины передвижников Константина Маковского и Льва Каменева. А также полотно «Святая Екатерина Александрийская»: ранее оно числилось за неизвестным художником, теперь автор установлен — им оказался флорентийский живописец Франческо Курради (кстати, две картины этого художника находятся в собрании галереи Уффици). Еще в одном случае удалось расшифровать еле читаемую подпись: автором полотна «Большевистский колхоз готов к севу» оказался известный советский художник Самуил Адливанкин. Картина поступила в музей как работа неизвестного художника — предполагалось, что она написана в ранний советский период, однако в итоге исследователям удалось провести аналогии с творчеством Адливанкина 1930-х.

8. «ТОТАН КУЗЕМБАЕВ. ГОРИЗОНТЫ СОБЫТИЙ»

Москва, Музей архитектуры имени А.В. Щусева. До 3 сентября

Тотан Кузембаев своим примером доказывает, что архитектор может быть не только специалистом, но и мечтателем, мыслителем, философом. Один из ярких представителей «бумажной архитектуры», создававший фантазийные проекты на излете Советского Союза; лидер российской деревянной архитектуры, комбинирующий традиционный материал и футуристические формы; разработчик концепции наукограда в Зеленограде... На выставке, посвященной 70-летию мастера, представлены работы из разных серий. Это и примеры бумажной архитектуры, и проекты автобусных остановок и информационных башен для Зеленограда, и графический трактат «Невесомость», погружающий зрителей в метавселенную Кузембаева. Все это — приглашение к разговору и размышление о том, какой должна быть архитектура завтрашнего дня.

9. «ГАБРИАДЗЕ В ПЕТЕРБУРГЕ»

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. До 29 октября

Резо Габриадзе — грузинский художник, сценарист и режиссер, чье имя навсегда связано с Кутаиси, родным городом, который он воспевал в своих работах. Впрочем, в его большом сердце нашлось место и другим городам: Тбилиси, где на одной из улочек можно увидеть его причудливый Театр марионеток; Москве, где он учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. И, конечно, Петербургу, где Резо часто бывал и тоже оставил свой след: не только шутливый и легкий, как скульптура «Чижик-Пыжик», но и серьезный — например, спектакль о Сталинградской битве «Песня о Волге», поставленный Габриадзе в Театре Сатиры на Васильевском. Именно эта постановка стала центральным сюжетом выставки, посвященной великому мастеру: в одном из залов зрители могут увидеть персонажей — небольших хрупких кукол. Другой зал посвящен писателям, связанным с Петербургом и сыгравшим особую роль в жизни Габриадзе, — Пушкину, Достоевскому, Ахматовой. Еще один зал рассказывает о сотрудничестве мастера с «Петербургским театральным журналом». И, конечно, в отдельный раздел вынесено посвящение Кутаиси — городу, без которого, наверное, не было бы волшебника и сказочника Резо.

Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, и (на анонсе) Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.