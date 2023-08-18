В Омске хотят восстановить здание, где Достоевский вел «Сибирскую тетрадь»

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

С улицы двухсотлетнее здание летних арестантских палат Омского военного госпиталя выглядит непрезентабельно: длинный сарай с провалившейся крышей. Но именно здесь, отбывая наказание в Омском каторжном остроге, лечился Федор Михайлович Достоевский.

Здесь он записывал на листочках услышанные в остроге пословицы, поговорки, обрывки диалогов — вел свою знаменитую «Сибирскую тетрадь», к которой обращался потом во время написания «Записок из мертвого дома» и других произведений. В апреле на внешней стене палат на улице Гусарова активисты Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры повесили информационный баннер, оповещающий всех проходящих о том, что перед ними здание арестантских палат Омского госпиталя. А в начале июля в Омском музее просвещения состоялась презентация макета исторического ансамбля Омского военного госпиталя. Его на основе архивных документов выполнили студентки Омского строительного колледжа Екатерина Корогодина и Анна Титова. Научным консультантом выступил историк-краевед, зампредседателя омского ВООПИиК Игорь Коновалов. На макете показаны летние больничные палаты — изначально корпусов было два — и Скорбященская церковь. Корпуса были построены в стиле классицизм с уличной открытой галереей с деревянными колоннами. Галерея предназначалась для того, чтобы больные и в дождливую погоду могли прогуливаться, дышать свежим воздухом. Деревянные палаты не отапливались, поэтому эксплуатировались только летом, а зимой использовались как склад. Их несколько раз перестраивали. Еще до революции соседнее симметричное здание снесли, а Скорбященская церковь в XIX веке несколько раз меняла свой облик и местоположение на госпитальной территории.

Сохранившееся здание летних палат — уникальный образец гражданской казенной архитектуры 1820-х годов, старейшая в Омске деревянная постройка в стиле ампир. Первоначальный его проект под названием «Первый летний больничный флигиль с галереею построенный в 823 г.» омичам удалось получить в Государственном военно-историческом архиве. Военный госпиталь «на 150 человек нижних чинов» был построен в Омске в 1813 году по приказу генерал-лейтенанта Григория Глазенапа за крепостной эспланадой, на крутом правом берегу Оми. Дальнейшей застройкой госпиталя занимался энергичный и деятельный первый генерал-губернатор Западной Сибири герой войны 1812 года Петр Капцевич. Омский областной начальник и казачий атаман Семен Броневский так писал об этом: «Петр Михайлович Капцевич, хозяйственным изворотом, не докучая никому перепискою, весь госпиталь выстроил вновь, и даже сверх того, — летние палаты, где размещались все больные до нескольких сот, и еще для приюта сирот и вдов офицеров и нижних чинов. (…) Построил несколько красивых домиков, учредил из неслужащего инвалида прислугу и ввел много семейств на жительство».

В макете, сделанном студентками, крыша арестантских палат снимается, и можно увидеть музейную экспозицию, которую хотят создать здесь члены омского отделения ВООПИиК. В одном помещении разместится «мемориальная палата» с восковой фигурой Достоевского и других арестантов на кроватях, во втором — выставочный зал. Еще есть идея стеклянной витрины, через которую экспозицию можно будет увидеть с улицы Гусарова.

— Это здание уникально наличием галереи с деревянными точеными колоннами дорического ордера. В принципе, здания такого типа не характерны для Сибири. Несомненно, его проектировал грамотный архитектор — у простых плотников и мысли бы не возникло насчет дорических колонн. Сегодня здание летних палат находится в плачевном состоянии. Однако проведенные нами исследования показали, что фундамент (он оказался кирпичным столбчатым) и несущие конструкции все-таки выдержали испытание временем. Здание, несмотря на все деформации и разрушения, ремонтопригодно. Его можно и нужно сохранить с высокой степенью аутентичности, чтобы оно не стало новоделом, чтобы могли сказать, что это именно та колонна, за которую держался Достоевский, а это то окно, возле которого он сидел, — рассказал «Культуре» Игорь Коновалов.

Кстати, исследователи нашли на стене надпись — «Родион». Как знать, быть может именно она в свое время подсказала а писателю имя для героя «Преступления и наказания»...

Летние палаты из-за аварийного состояния отказались признавать памятником истории и архитектуры. Госпиталь это здание давно не использует, потому в Министерстве обороны РФ дали согласие на его передачу в собственность Омской области. Но бумажная волокита затянулась — историческое здание с уникальной архитектурой стоит под снегом и дождем, приходя во все более плачевное состояние.

Председатель омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин в беседе с корреспондентом «Культуры» назвал здание летних палат культурным достоянием мировой значимости:

— Можно сказать, что Великое пятикнижие Достоевского началось в этом здании — здесь начали закладываться образы его всемирно известных романов. Когда здание летних палат будет наконец передано области, мы получим возможность его реконструкции и воссоздания, а в дальнейшем оно станет частью уникального туристического маршрута Достоевского.

Фотографии: Евгений Кармаев /ТАСС (памятник Достоевскому в Омске); на анонсе - здание летних арестантских палат Омского военного госпиталя, фотография Елены Мачульской.