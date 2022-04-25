Евгений Григорьев, режиссер фильма «Подельники»: «Никакого смысла в игровом кино, кроме работы с артистами, для режиссера нет»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — игровой дебют документалиста Евгения Григорьева. «Подельники» решают трудный вопрос: что такое «мы» и наши «скрепы»? «Культура» пообщалась с автором народной драмеди с элементами истерна и волшебной сказки.

Биатлонист Петя (Юра Борисов) возвращается в родную деревню с молодой женой Настей (Лиза Янковская). Наутро под окнами пары обнаруживается заледеневший труп местного художника. Предполагаемого убийцу берут под стражу, но односельчанам очевидно, что эта смерть — дело рук его старшего брата, охотника и хулигана Вити-Людоеда (Павел Деревянко). Петя помогает десятилетнему сыну жертвы отомстить негодяю…

— Почему ваши герои решили переехать в деревню?

— У пары не сложилась городская жизнь. Петя — профессиональный спортсмен, до олимпийской сборной не дорос, завершил карьеру и лишился средств к существованию. Он возвращается на родину как в последний приют — рожать детей, строить спортшколу...

— Но неожиданно становится соучастником криминальной драмы. Осудить убийцу некому: беспредельщик Витя-Людоед — плоть от плоти народа, выполняет важную общественную работу, охраняет территорию от чужаков и изгоев; его «подельником» становится не только невольный свидетель Петя, а все село…

— Витя-Людоед «решает вопросы», никому не дает расслабляться и, кстати, врачует скотину, но, убив, предает ремесло, доставшееся в наследство от деда-шамана. Став опасным, он перестает быть полезным — начинается падеж скота, и убийца понимает, что его жизненное пространство сужается.

— Иными словами, коллективная деревня негласно выбраковывает своего вожака, хранителя и мучителя…

— Да, потому что приезжий спортсмен его переигрывает. Если Петя победит, он автоматически займет вакантную нишу Людоеда, станет неформальным лидером.

— Но Петя не тянет на героя; его роль двусмысленна — предлагая сыну убитого отомстить, он манипулирует сиротой.

— Он надеется, что все рассосется, мальчишка увлечется спортом, откроет для себя новый мир, но ничего не рассосется, ведь мальчик — кровник.

— Им движет не только месть, а инстинкт выживания: когда подрастет, его — так же как и отца, из озорства — убьет окаянный Людоед.

— Законным способом этот конфликт решить невозможно, что показывает линия Насти, сыгранной Лизой Янковской. Она пытается заманить врага в ловушку, но, во-первых, Людоед хитрее, а, во-вторых, ее физиологически влечет к обаятельному злодею.

— Речь о биологическом устройстве саморегулирующегося общественного организма — ты можешь ужиться с людьми, только если займешь чью-то опустевшую нишу. Петю село принимает, а его апеллирующую к внешнему закону жену — нет и она волей-неволей ищет поддержки Людоеда...

— Не совсем так, их брак разрушается изнутри: когда противостояние переходит в открытую фазу, он ставит на кон судьбу семьи. Иначе быть не могло: Настя добивается справедливости, а Петя — искупления личной вины перед мальчиком за то, что не пришел на помощь его отцу.

— Получается, наше общество живет по закону омерты, то бишь круговой поруки, — речь идет либо о мести за кровь, либо об искуплении бесконечной вины...

— Отвечу словами из песни моего друга Сергей Бобунца: «Мы все с рождения огромный звездный экипаж, а космос с нами! Космос наш! Спасибо, Юра!» Мы все земляне, и в каком-то смысле все мы — подельники.

— Мне вспоминается чеховская «Новая дача» о городских супругах, которых как бы невзначай затравили всем селом, или сюжет вдохновил Евгений Шварц... «Тень», «Убить дракона»?

— Нет. В его основе автобиографические мотивы, но не только — после выхода фильма мой «директ» вскипел от писем: «Женя, как вы узнали про нашу историю?» Не думал, что людоеды и мальчики-мстители распространены повсеместно. Что касается Чехова, у него есть рассказ «Жена», рифмующийся с линией Насти. Сосед зовет чужую жену в беседку на свидание, а она не хочет, уговаривает мужа ехать на воды, и потрясающий финал: муж дремлет с газетой на диване, и ноги сами несут ее в беседку... Лиза Янковская классно сыграла женщину, которая мечтает посадить увлеченного ею человека.

— Желает покарать свой соблазн! Теми же соображениями душевного комфорта руководствуется и ее Петя, два сапога — пара.

— Героев разделяют разные нравственные системы координат — такое у нас встречается сплошь и рядом: имперское сознание сталкивается с локальным, условный Достоевский «бьется» с Чеховым.

— Вы признавались: «Никакого смысла в игровом кино для меня, как для документалиста, не было и нет, за исключением работы с артистами, и в этом смысле я тоже счастливчик. Мне не нужно было управлять, говорить им, как играть и что играть, — скорее я оценивал точность передачи состояния. Зачем звать больших артистов и рассказывать, как должно быть? Их прочтение роли и есть ценность...»

— Никакого смысла в игровом кино, кроме работы с артистами, для режиссера нет. Общение с умным, глубоким артистом — это счастье.

— Тут есть проблема — исполнители слишком хороши, амбивалентны и герметичны, ни одному нельзя доверять. Остается разбираться в скрытых пружинах — приключениях меча-кладенца, роль которого исполняет оптический прибор, подаренный герою отцом. У кого оказывается оптика — тот и сильней.

— Как поет Шнур, тут «нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей». После завязки с убийством Людоед отправляется в поход за счастьем, мальчик — за мщением, а Петя — на поиски себя. Я рассказал историю, в которой многие увидели знакомую коллизию и множество смыслов, проявившихся без моего умысла, но ни одна трактовка ему не перпендикулярна. Меня потрясли отзывы жителей нашего села Кын — то, как точно они поняли историю. Сбылась моя мечта — я делал кино для зрителей, а не только для кинофестивалей: они как бы сами смонтировали картину, и она стала крутиться в головах. Некоторые кынчане смотрели три раза подряд.

— Что вы узнали о древней медвежьей культуре?

— В окрестностях нашего села Кын были найдены четыре из пяти имеющихся бляшек звериного стиля. Это одно из самых древних селений Урала и древний медвежий миф родом из этой ойкумены. Мы воспроизводим его в картине: Отец-медведь отправил на Землю сына с двумя условиями: не трогать амбары и людей. Если мишка убьет человека, кровник обязан его покарать и сжечь. В этом случае его душа не вернется в верхний медвежий мир. Витя понимает, что он — медведь, нарушивший запрет, и его ждет страшная участь.

— Какую роль в создании сыграл ваш худрук Алексей Федорченко?

— Он участвовал в работе над сценарием, а наш мир целиком придумали мы с соавтором Ниной Беленицкой и, конечно, художником Денисом Бауэром. Алексей продюсировал две мои картины, мне с ним комфортно работать.

— Драматические обстоятельства «разогревали» крепкие морозы?

— Рекордные — порой доходило до минус сорока четырех, замерзали и актеры, и объективы.

— Чему научил вас игровой дебют?

— Я осознал, что мелочей не бывает. Мне казалось, что совершенно неважно, чем болеет конкретный козленок, а Деревянко задал этот вопрос, чтобы сыграть точно, ему обязательно нужно было это знать. Пришлось разбираться.

«Подельники». Россия, 2021

Режиссер Евгений Григорьев.

В ролях: Павел Деревянко, Юра Борисов, Лиза Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев, Марина Маныч

16+

В прокате с 14 апреля