Актер Сергей Гармаш: «Не нужно бояться экспериментировать»

15.04.2022
Все смешалось в полицейском участке ничем не примечательного провинциального городка. Еще бы! В сплоченный мужской коллектив прислали из Москвы новую оперативницу — волоокую красавицу Анну Николаевну Королькевич, о которой ползут слухи, что она дочь замминистра. Однако дело вовсе не в ее красоте и не в связях, а в том, что эта чаровница в погонах ведет себя чересчур странно: цитирует наизусть Уголовный кодекс, хитрить не умеет, а машину водит так, как будто в голове у нее навигатор.
Секрет Королькевич знает только начальник отделения полковник Виктор Галузо (Сергей Гармаш): эта девушка — и не девушка вовсе, а самый настоящий андроид. Точнее, опытный образец, разработанный специально для работы в полиции и стоящий 11 миллионов евро. И теперь простоватому старому вояке, который и с телефоном-то не очень дружит, придется учиться работать с роботом. А Анна Николаевна должна будет попытаться понять людей — таких нелогичных, таких загадочных…
Этот сериал от кинокомпании «Среда» пару лет назад стал настоящим хитом. И теперь, когда на экраны выходит продолжение, «Культура» воспользовалась поводом и решила поговорить с одним из главных актеров проекта — Сергеем Гармашем.
— Сергей Леонидович, вы снимаетесь с середины восьмидесятых. Съемочная площадка того времени и съемочная площадка сегодня — это две разные площадки?
— Это крайне разные площадки. Во-первых, раньше был восьмичасовой рабочий день, а во-вторых, не было никаких сумасшедших графиков. В таком темпе, как сейчас, картины никогда не снимались. Норма выработки была три минуты экранного времени в день. А если режиссеру был нужен экшн с трюками и каскадерами — то минута. В этом смысле всем было гораздо спокойнее.
С другой стороны, тех технологий и того комфорта, которые есть сейчас, все-таки не было. Не было вагончиков, в которых артисты готовятся и отдыхают: даже переодевались мы или на базе, или в автобусе. Но все равно, если бы была возможность что-то вернуть, то восьмичасовой рабочий день я бы вернул точно!
— Сейчас смена может длиться от двенадцати часов и до бесконечности. Но ведь наверняка это сказывается не только на работе актеров…
— На конечный результат, это, естественно, тоже влияет. Раньше был гораздо более серьезный подготовительный период. Система подготовки была настолько иной, что вы ее даже представить себе не можете. Да и технически съемочная площадка сильно отличалась от того, что мы видим сегодня: пригонялось несколько лихтвагенов (передвижной дизель-генератор, вырабатывающий электричество для осветительных приборов. — «Культура»), использовалось огромное количество аппаратуры, автомобильной техники, никто не скупился на массовку… При этом состав съемочной группы был в три раза меньше: к примеру, функции второго режиссера выполнял администратор. Но каждый день прописывался очень четко и сильно заранее.
В то же время появилось много новой техники, которая упрощает процесс и улучшает качество изображения. И есть спецэффекты, благодаря которым теперь не нужно ломать себе ноги в кадре (улыбается). Да и вообще я не тот человек, который вечно ворчит и говорит: «Давайте вернем, как было». Сегодня на площадке много чего комфортного и хорошего. Но вот ощущения, что ты можешь спокойно репетировать, думать, экспериментировать и понимать, что никто тебя не собирается пихать в спину (мол, мы не укладываемся в график, давайте быстрей-быстрей), лично мне здорово не хватает.
— Сегодня из наших кинотеатров ушел «большой Голливуд». Что это может значить для нашего проката? Поможет ли кинотеатрам так называемый повторный прокат — попытки вернуть на экран фильмы прошлых лет, начиная от сказок Роу и заканчивая условным успешным «Холопом»?
— Знаете, не так давно я разговаривал с одним знакомым, который занимается производством отечественных кухонь. И он говорит, что у них просто бум: после исчезновения зарубежных конкурентов объемы заказов выросли сумасшедше. Сработает ли это в кино? Не знаю. Я вообще в каких-то вещах бываю слишком наивен и идеалистичен. Но мне кажется, что, когда случаются настолько глобальные вещи, не нужно бояться экспериментировать. Ведь твое решение может стать поворотным. На месте прокатчиков я бы не постеснялся — и просто зафигарил бы на весь Арбат рекламу фильма «Джентльмены удачи». И кинотеатры были бы полными, я в это верю.
— Некоторые говорят, что уход Голливуда — шанс для отечественного кино. А вы как думаете?
— Сказать, что шанс, не скажу. Не знаю. Для этого у нас нет такого количества полнометражных фильмов, как раньше. Но, возможно, и шанс (задумывается). Правда, шанс довольно сомнительный, с учетом того, что мы отучились ходить в кино. Мы разленились, да и жизнь стала такой, что собраться и пойти в кинотеатр — еще себя нужно перебороть. А вот когда я был студентом, это было частью нашего существования. Учась в театральном училище в Днепропетровске, в школе-студии МХАТ, работая в «Современнике», мы бегали в кино постоянно. Каждую неделю уж точно, а иногда и по два-три раза. Сейчас это, наверное, странно воспринимается…
— Сергей Леонидович, не могу не спросить о фильме, который снимался по вашей инициативе и по вашему сценарию — «Два билета домой», который вы представляли на «Кинотавре» в 2018 году. Нет ли искушения повторить опыт?— Это был такой… экзерсис (улыбается). Хочется ли мне написать еще один сценарий? Да, наверное, хочется. Но импульса, который бы заставил взяться за дело, пока нет. Хотя я всегда записывал какие-то истории. Как раз одну из них несколько лет назад рассказал Дмитрию Месхиеву, который и убедил меня превратить ее в сценарий. Так и появился фильм «Два билета домой». Смогу ли я когда-нибудь это повторить? Не знаю. Может быть, да, а может, и нет.