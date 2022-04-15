Актер Сергей Гармаш: «Не нужно бояться экспериментировать»

Вера АЛЕНУШКИНА

На ТНТ выходит второй сезон одного из самых ярких сериалов 2020 года — «Проект «Анна Николаевна»». Главные роли в нем сыграли Сергей Гармаш и Зоя Бербер.

Все смешалось в полицейском участке ничем не примечательного провинциального городка. Еще бы! В сплоченный мужской коллектив прислали из Москвы новую оперативницу — волоокую красавицу Анну Николаевну Королькевич, о которой ползут слухи, что она дочь замминистра. Однако дело вовсе не в ее красоте и не в связях, а в том, что эта чаровница в погонах ведет себя чересчур странно: цитирует наизусть Уголовный кодекс, хитрить не умеет, а машину водит так, как будто в голове у нее навигатор.

Секрет Королькевич знает только начальник отделения полковник Виктор Галузо (Сергей Гармаш): эта девушка — и не девушка вовсе, а самый настоящий андроид. Точнее, опытный образец, разработанный специально для работы в полиции и стоящий 11 миллионов евро. И теперь простоватому старому вояке, который и с телефоном-то не очень дружит, придется учиться работать с роботом. А Анна Николаевна должна будет попытаться понять людей — таких нелогичных, таких загадочных…

Этот сериал от кинокомпании «Среда» пару лет назад стал настоящим хитом. И теперь, когда на экраны выходит продолжение, «Культура» воспользовалась поводом и решила поговорить с одним из главных актеров проекта — Сергеем Гармашем.

— Сергей Леонидович, вы снимаетесь с середины восьмидесятых. Съемочная площадка того времени и съемочная площадка сегодня — это две разные площадки?

— Это крайне разные площадки. Во-первых, раньше был восьмичасовой рабочий день, а во-вторых, не было никаких сумасшедших графиков. В таком темпе, как сейчас, картины никогда не снимались. Норма выработки была три минуты экранного времени в день. А если режиссеру был нужен экшн с трюками и каскадерами — то минута. В этом смысле всем было гораздо спокойнее.

С другой стороны, тех технологий и того комфорта, которые есть сейчас, все-таки не было. Не было вагончиков, в которых артисты готовятся и отдыхают: даже переодевались мы или на базе, или в автобусе. Но все равно, если бы была возможность что-то вернуть, то восьмичасовой рабочий день я бы вернул точно!

— Сейчас смена может длиться от двенадцати часов и до бесконечности. Но ведь наверняка это сказывается не только на работе актеров…

— На конечный результат, это, естественно, тоже влияет. Раньше был гораздо более серьезный подготовительный период. Система подготовки была настолько иной, что вы ее даже представить себе не можете. Да и технически съемочная площадка сильно отличалась от того, что мы видим сегодня: пригонялось несколько лихтвагенов (передвижной дизель-генератор, вырабатывающий электричество для осветительных приборов. — «Культура»), использовалось огромное количество аппаратуры, автомобильной техники, никто не скупился на массовку… При этом состав съемочной группы был в три раза меньше: к примеру, функции второго режиссера выполнял администратор. Но каждый день прописывался очень четко и сильно заранее.

В то же время появилось много новой техники, которая упрощает процесс и улучшает качество изображения. И есть спецэффекты, благодаря которым теперь не нужно ломать себе ноги в кадре (улыбается). Да и вообще я не тот человек, который вечно ворчит и говорит: «Давайте вернем, как было». Сегодня на площадке много чего комфортного и хорошего. Но вот ощущения, что ты можешь спокойно репетировать, думать, экспериментировать и понимать, что никто тебя не собирается пихать в спину (мол, мы не укладываемся в график, давайте быстрей-быстрей), лично мне здорово не хватает.

— Сегодня из наших кинотеатров ушел «большой Голливуд». Что это может значить для нашего проката? Поможет ли кинотеатрам так называемый повторный прокат — попытки вернуть на экран фильмы прошлых лет, начиная от сказок Роу и заканчивая условным успешным «Холопом»?

— Знаете, не так давно я разговаривал с одним знакомым, который занимается производством отечественных кухонь. И он говорит, что у них просто бум: после исчезновения зарубежных конкурентов объемы заказов выросли сумасшедше. Сработает ли это в кино? Не знаю. Я вообще в каких-то вещах бываю слишком наивен и идеалистичен. Но мне кажется, что, когда случаются настолько глобальные вещи, не нужно бояться экспериментировать. Ведь твое решение может стать поворотным. На месте прокатчиков я бы не постеснялся — и просто зафигарил бы на весь Арбат рекламу фильма «Джентльмены удачи». И кинотеатры были бы полными, я в это верю.

— Некоторые говорят, что уход Голливуда — шанс для отечественного кино. А вы как думаете?

— Сказать, что шанс, не скажу. Не знаю. Для этого у нас нет такого количества полнометражных фильмов, как раньше. Но, возможно, и шанс (задумывается). Правда, шанс довольно сомнительный, с учетом того, что мы отучились ходить в кино. Мы разленились, да и жизнь стала такой, что собраться и пойти в кинотеатр — еще себя нужно перебороть. А вот когда я был студентом, это было частью нашего существования. Учась в театральном училище в Днепропетровске, в школе-студии МХАТ, работая в «Современнике», мы бегали в кино постоянно. Каждую неделю уж точно, а иногда и по два-три раза. Сейчас это, наверное, странно воспринимается…

— Сергей Леонидович, не могу не спросить о фильме, который снимался по вашей инициативе и по вашему сценарию — «Два билета домой», который вы представляли на «Кинотавре» в 2018 году. Нет ли искушения повторить опыт?





На фотографиях — кадры из фильма «Анна Николаевна».

— Это был такой… экзерсис (). Хочется ли мне написать еще один сценарий? Да, наверное, хочется. Но импульса, который бы заставил взяться за дело, пока нет. Хотя я всегда записывал какие-то истории. Как раз одну из них несколько лет назад рассказал Дмитрию Месхиеву, который и убедил меня превратить ее в сценарий. Так и появился фильм «Два билета домой». Смогу ли я когда-нибудь это повторить? Не знаю. Может быть, да, а может, и нет.