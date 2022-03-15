Новый комедийный проект Анны Пармас «Исправление и наказание» вышел на экраны

Юлия ШАМПОРОВА

Премьера нового сериала Анны Пармас «Исправление и наказание» состоялась 14 марта онлайн на видео-сервисе Premier и на телеканале ТНТ. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев.

Комедийный сериал российского режиссера Анны Пармас, которая уже доказала свой блистательный талант в работе с комедийным жанром в картине «Давай разведемся» (в нем главную роль также исполнила Анна Михалкова), еще до выхода на экраны получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Пилот» в сентябре 2021 года. Сериал посвящен исправлению семьи проворовавшегося чиновника в местах не столь отдаленных.

По сюжету, главная героиня истории Алена Неверова работает заместителем начальника колонии по воспитательной работе в российской глубинке. Она, в лучших традициях Антона Макаренко, верит, что все люди изначально хорошие и даже в преступниках можно раскрыть добрую душу.

На доступных примерах из советской мультипликации и кинематографии Алена обучает заключенных добру и совместной дружной работе. Методы Неверовой не всегда конвенциональны, но изобретательная, настойчивая и верящая в положительный эффект своей работы героиня убеждена, что цель перевоспитать преступников оправдывает любые, даже шоковые средства.

Например, заключенную с низкой социальной ответственностью Алена может заставить несколько раз пересмотреть советский мюзикл «Д’Артаньян и три мушкетера», для того чтобы особое внимание обратить на судьбу Миледи в исполнении Маргариты Тереховой. И хотя, по словам Алены, образ Михаила Боярского с пышной шевелюрой поначалу может отвлечь от сюжета, сделать выводы из классики всегда очень ценно. По мнению Неверовой, люди, способные на преступления, просто не получили в детстве достаточно любви, не прочли правильных книг, не услышали нравоучительных сказок, не спели нужных песен и не научились добру в свое время. Она считает важным «довоспитать» своих подопечных и ликвидировать пробелы в их морально-нравственном облике. Все идет своим чередом до тех пор, пока на пороге героини не возникают неожиданные гости…

Семья олигарха Верхоланцева после его неожиданной гибели от случайно свалившегося с колокольни колокола и ареста всего его имущества в России из-за открывшихся случаев коррупционных преступлений оказывается в безвыходном положении. Внезапно юрист Верхоланцева рассказывает им об Алене – она дочь от первого брака олигарха. Именно ей он завещал большую сумму, хранящуюся в швейцарских франках в зарубежном банке. У Алены хранятся не только документы на счет, но и электронный ключ, с помощью которого эти деньги можно снять. Прямо из Москвы, собрав чемоданы Louis Vuitton, вдова, любовница и двое взрослых детей олигарха отправляются в российскую глубинку, чтобы любыми средствами изъять у новоявленной родственницы швейцарский счет.

Однако их система ценностей терпит полное фиаско: у бессребреницы Неверовой нет никаких претензий на наследство, она давно отправила отцу обратно все документы, потому что деньги эти – краденные, и ничего общего она с ними иметь не хочет. Культурная матрица мажоров дает сбой, они отказываются верить в искренность поступков Алены. Ночью новоявленные родственники устраивают в ее доме пожар, чтобы спровоцировать Неверову в экстремальных обстоятельствах достать все самое ценное, что у нее есть, в том числе и электронный код. Однако Неверова спасает из огня старые альбомы с фотографиями, а семья Верхоланцевых за поджог отправляется в ту самую колонию, в которой так вдохновенно работает Алена. С этого момента целью героини становится перевоспитание блудных родственников с применением шоковой терапии.

Верхоланцевы в первое время просто не понимают, где они оказались, они то требуют себе вип-камеру, то пытаются подкупить сокамерников, то пытаются сбежать в соседний Казахстан, попросив друга по Кэмбриджу прислать вертолет, но ничего из этого не работает в месте, где настоящими ценностями становятся туалетная бумага и «шампунь с жожобой». Заключенные из народа смотрят на них с нескрываемым презрением, и, по возможности, подтрунивают над «лухари-заключенными».

В какой-то момент Алена даже планирует побег Верхоланцевых, и разрешает им сбежать через дыру в кухне, для того, чтобы их надежда на другую жизнь сменилась на смирение с обстоятельствами и желание исправится.

Отдельная линия сюжета посвящена отношениям между героиней Анны Михалковой и Тимофея Трибунцева. Из-за пожара в доме Алена вынуждена переселиться в дом для длительных свиданий, который находится на территории колонии, однако здесь уже живет досрочно освободившийся Иван Зыков, который все еще переживает травму от заключения и от методов перевоспитания Алены, которым сам подвергся. Неверова с порога вешает на дверь правила общего проживания, состоящие из 17 пунктов, а также график дежурств по дому, на что Зыков явно не рассчитывал, однако выбора у него нет, ведь его статус всегда может измениться, а вернуться в колонию он может в любой момент, благодаря рвению своей соседки.

Очень внимательно Анна Пармас, которая много работала как клипмейкер, в том числе и с группой «Ленинград», подошла к выбору музыкального сопровождения сериала. Для героини выбраны ностальгические саундтреки из советских мультфильмов, а также старые шлягеры, которые отражают те принципы и мировоззрения, которые напитали идеалистку Алену Неверову. Например, романс «Любовь — волшебная страна», который исполняет Валентина Пономарёва на стихи Марины Цветаевой. Он отсылает нас к фильму «Жестокий романс» с Никитой Михалковым и Ларисой Гузеевой в главных ролях.

Для Анны Пармас и Анны Михалковой «Искупление и наказание» стало шестой совместной работой. Несмотря на то, что «Давай разведемся» — дебютный художественный метр режиссера, который в 2019 году получил приз за лучший дебют на фестивале «Кинотавр», Пармас активно работает как сценарист, являясь соавтором сценария многих картин Дуни Смирновой, где неизменно появляется Михалкова: от недавно вышедшего сериала «Вертинский» до «Истории одного назначения» и «Кококо».

Новый проект Пармас и Михалковой — это удачная комедийная история о русской жизни в ее экстремумах, и о том, куда может привести идеализм и вера в ценности, которые проповедуют русская литература и советское кино.