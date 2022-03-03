Киношкола Gorky Synergy: на студии Горького открывают «кузницу кадров»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Стартовавшая в конце февраля Детская киношкола Gorky Synergy обещает увлечь кинематографом тысячи подростков страны.

Последние десятилетия старейшая после «Ленфильма», единственная в мире Киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького служила эмблемой унылой немощи. Заколоченный центральный вход с руинированным фонтаном смахивал на ввалившийся старческий рот, его дублер ютился среди хрущоб на задворках проспекта Мира. Внутренности напоминали клоаку: извивающиеся коридоры утыкались в тупики, по закоулкам шныряло тревожное эхо, за скрипучими дверями зевали секретарши безвестных кинокомпаний, под бравурные рапорты о ренессансе запускались маргинальные поделки и лихие аферы. В 2018-м с молотка ушли семь зданий и автобаза, в следующем было приглашено новое руководство во главе Юлианой Слащевой, двумя годами ранее возглавившей правление «Союзмультфильма».

В конце прошлого года правительство распорядилось выделить киностудии более миллиарда рублей на реконструкцию, возведение новых объектов и оборудование. Первым делом горьковцы отремонтировали главный вход и прилегающие помещения — ныне здание раскрывается согласно архитектурному замыслу: миновав сквер с отреставрированным фонтаном, мы попадаем в современное фойе, «распускающееся» рукавами ало-бежевых коридоров. Налево следует анфилада залов с экспозицией исторических костюмов, направо планируется выставка, посвященная истории кинематографа; выставочные рекреации «тасуются» с аудиториями детской киношколы — павильонами, проявочными лабораториями, монтажками и озвучками, занимающими около тысячи квадратных метров.

С конца февраля здесь кипит творческая жизнь: киношкола Gorky Synergy планирует привлечь к занятиям около тысячи школьников. Более 250 академических часов по специальностям режиссура, сценарное дело, монтаж, актерское ремесло обойдутся приблизительно в сто тысяч рублей. Спустя четыре месяца выпускники самостоятельно снимут картину и получат сертификат киношколы. Работы оценит экспертный совет педагогов киношколы Gorky Synergy.

По замыслу организаторов, с детьми будут работать лишь действующие профессионалы медиасферы. Недостатка кадров не предвидится: вследствие бурного развития стриминговых сервисов за три года рынок медиатруда вырос в четыре раза, и это еще не предел. В ближайшие полгода планируется запустить курсы для дошкольников и линейку среднего специального образования. Менеджер проекта Кирилл Максимов полон энтузиазма:

— Нынешние краткосрочные курсы позволят детям определиться с последующим четырехлетним профильным обучением. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с университетом «Синергия» — крупнейшим образовательным холдингом России, его основное преимущество — практическое ориентирование, гарантирующее дальнейшую профессиональную реализацию. Это особенно важно для творческих профессий — сейчас у каждого студента университета появляется возможность практиковаться в соответствующей студийной мастерской «Союзмультфильма», где уже второй год успешно готовят специалистов анимации и графики. Руководство проекта Gorky Synergy активно привлекает ресурсы и кадры для успешной реализации проекта, мы стремимся распространить образовательную инициативу на всю страну. В этом году планируем открыть пять филиалов в Московской области и столько же по России. Отработав технологии, в дальнейшем увеличим их число до семидесяти.

«Образовательное» направление в киноотрасли сейчас в тренде. В 2021 году «Союзмультфильм» был превращен в коммерческий образовательно-досуговый центр, обучающий по 25 направлениям более 1300 слушателей от пяти лет.

Очевидно, образовательный бизнес оказался востребованным — в этом смысле знаменательна кооперация «Союзмультфильма» и самого загадочного вуза страны — крупнейшего Университета «Синергия». Сто тысяч студентов 28 факультетов изучают 200 программ под присмотром пятисот «препов». Иными словами, «Синергия» — рекордсмен учебной загрузки: 38 тысяч студентов МГУ обучают десять тысяч преподавателей, 37 тысяч Высшей школы экономики опекают семь тысяч. Главная ставка «Синергии» — интерактив, платная пересдача хвостов и «максимум практики по специальностям», а специальности умиляют: кроме юриспруденции, медицины и робототехники, здесь обучают гейм-дизайну, гостеприимству, эстраде, анимации, блоггингу и даже искусственному интеллекту.

Фотографии: www.gorky.synergy.ru