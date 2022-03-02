Кинорежиссер Татьяна Мирошник: «Тотальная коммерциализация является глобальной причиной творческих неудач детского кино в России»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«Культура» пообщалась с преподавателем открывшейся 21 февраля киношколы Gorky Synergy — продюсером, режиссером и педагогом Татьяной Мирошник.

— Как вы пришли в кино и увлеклись сотрудничеством с детьми?

— Я работала редактором газеты, знакомый как-то попросил помочь со сценарием. Это оказалось непросто, но я увлеклась кино, поступила во ВГИК и вот уже двадцать лет пишу, снимаю игровые и документальные фильмы, занимаюсь с детьми.

Работая в сценарной группе «Частного пионерского», я стала креативным продюсером кинотрилогии Александра Карпиловского. Вторую часть картины мы снимали в 2014 году в крымском детском лагере «Нива». Директор предложил организовать летнюю студию для отдыхающих детей. Согласилась не сразу — было мало опыта. Поработала в «Детской Киноакадемии» лагеря «Смена», в «Орленке», и через два года вернулась в Геленджик. Мы придумали Детскую студию «КиноНива» и каждое лето стали снимать с детьми. Продолжаю сотрудничать и с «Орленком», и медиафорумом «Бумеранг», выпустила альманах о детско-юношеском кино, организовала группы о детском кино в соцсетях, придумала Питчинг юных кинематографистов и проект «Кинорецензии от юных зрителей».

Проект с кинорецензиями был запущен в рамках создания документального фильма-исследования «Я и кино», скоро будет премьера, а отзывы по-прежнему пишутся, и я очень полюбила этот проект — каждую неделю мы смотрим с детьми один советский или российский фильм, обсуждаем и пишем рецензии. В результате имеем честный подростковый взгляд на наше кино, а Детская студия «КиноНива» расширяется и уже превратилась в серьезную площадку для юных кинематографистов.

— Как будут строиться ваши занятия в Gorky Synergy?

— Мы встречаемся дважды в неделю по четыре часа, четыре месяца изучаем основы драматургии, краткую историю кино, основной инструментарий режиссуры и переходим к практической работе. Постановщику требуются особые качества, которые необходимо раскрыть, — не каждому дано донести мысль, уметь отстоять свое мнение, переложить замысел на язык изображения. Кто такой режиссер? Фокусник, психолог, творец или мудрец? В первую очередь — ищущая личность, думающий человек, имеющий право на ошибку. У каждого свой путь — моя задача помочь ребятам найти собственное вúдение, определяющее их художественный стиль, их взгляд на жизнь средствами кино.

— Утверждают, что дети не умеют играть, в лучшем случае «дарят» камере органику… Чему их возможно научить и чему вы научились у них?

— Я видела, как работает с детьми Карпиловский, и для меня этот пример был показательным. Саша не просил рассказать стишок или что-то изобразить. На кастинге он просто разговаривал с ребятами о жизни и играл с ними. На съемочной площадке много репетировал, искал подходы, приемы, нужные слова: детей нельзя заставлять учить текст, это должна быть игра. Если ребенок не может произнести текст, то либо текст плох и его надо менять, либо актер выбран неправильно.

В «КиноНиве» мы работаем с детьми, никогда не снимавшимися в кино, — у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, а если совсем никак, ребенок с удовольствием пишет звук, помогает оператору или режиссеру. С детьми надо много разговаривать о роли, репетировать, а в современном кино, увы, многие не выделяют время на кропотливую работу с юными актерами. Я люблю детские вопросы, иногда они ставят в тупик и заставляют пересматривать многие вещи в кино, люблю проверять на детях сценарии — захватывают их или нет, увлекаются или скучают.

— Сложился ли у вас метод работы? Какую творческую цель ставите себе в студийном опыте?

— Когда работаю с детьми, называю их «коллеги» — мы вместе отправляемся в путешествие в мир кино, в котором я учу их, а они меня, и для меня важно, чтобы они снимали кино как собственное высказывание, чтобы в нем отражались их мысли, чувства, мечты и переживания. Это сложно назвать методом... Можно ведь научиться английским словам и не уметь говорить по-английски, так и здесь: можно знать правила создания фильма, но снять плохую картину. Если бы кто-то точно знал, как снять успешный фильм, то, наверное, получил бы Нобелевскую премию.

— В чем феномен «Частных пионерских» и почему этот вдохновляющий пример остался невостребован?

— Александр Карпиловский — уникальный режиссер, умеющий работать с детьми, — ему нужен воздух, свобода и небольшие деньги, и он создаст чудесное детское семейное кино, как «Частное пионерское» — душевную, классно рассказанную историю взросления, пробуждения чувств.

— Существует ли глобальная причина творческих неудач детского кино и успехов сомнительных аттракционов «Трех богатырей» и «Последнего богатыря»?

— Существует проблема терминов — есть ли детское кино, что это означает? Или существует только семейное кино? Ответ на этот вопрос я искала в фильме «Я и кино» и выяснила: сколько экспертов — столько мнений. Выделяя деньги на детское кино, Министерство культуры до сих пор не сформулировало, что государство и чиновники понимают под кинематографом для детей. При том, экспертная комиссия в Минкульте сегодня вообще одна — для авторского и детского кино. На эту тему можно долго говорить, но ясно одно, что без государственной поддержки кино для детей существовать не сможет. Останутся лишь коммерческие аттракционы для семейного просмотра и анимация со специфическим юмором.

Тотальная коммерциализация является глобальной причиной творческих неудач детского кино в России: когда продюсеры изначально думают не о юных зрителях и стране, а о будущих доходах, то и проекты отбираются исключительно аттракционно-развлекательные, одноразовые, ничем не трогающие душу ребенка, зато обладающие астрономическими бюджетами на продвижение и поэтому коммерчески успешные…

Мало сделать хороший детский фильм, надо, чтобы он дошел до своей целевой аудитории, а с прокатом детского кино — беда. Трилогия «Частное пионерское» в прокате собрала копейки, но сработала «цыганская почта», и сегодня этот фильм знают и любят почти все — даже Netflix купил версию с английскими субтитрами. Однако слава фильма родилась не благодаря, а вопреки обстоятельствам.

Детского кино должно быть много, и оно должно быть разным — с помощью него дети познают мир, людей, лучше узнают себя... Но в 2021 году Министерство культуры поддержало всего два детских фильма! А ведь детское кино формирует культурный код будущего поколения.

У меня есть хороший этнографический документальный проект «География детства», рассказы о различных регионах нашей необъятной страны глазами детей, в этих регионах проживающих. Мы снимали его с большим энтузиазмом при поддержке Института развития интернета. Вышло четыре серии, а дальше проект перестали поддерживать. Мы делаем что можем — снимаем вместе с детьми и надеемся, что вырастим поколение, которому будет небезразлична судьба страны и российского детского кино. В этом смысле я оптимист.

Фотографии: Нина Зотина/ РИА Новости.