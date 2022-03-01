«Игра теней» Марка Уильямса: вервольф в овечьей шкуре

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — новый боевик с Лиамом Нисоном, пытающегося переквалифицироваться из параноика в доброго дедушку.

Лиам Нисон второй десяток лет солирует в амплуа последнего героя боевиков. Дюжина дивертисментов представляет полижанровый конструктор: фабула заимствуется у Хичкока — скромный герой оказывается жертвой заговорщиков, орудующих в закоулках Парижа («Заложница») или Стамбула («Заложница 2»), заснеженных дебрях Канады («Снегоуборщик») или Аляски («Схватка»), романтичном кладбище («Прогулка среди могил») и салоне авиалайнера («Воздушный маршал»). Детали и образы затонированы а-ля нуар, таинственные недоброжелатели прорисовываются серыми оттенками, а центральный характер выпукло и контрастно — как третируемый семейством папаша, благородный рыцарь прерий и одержимый призраками параноик.

Национальный герой фронтира оказывается обложен по всем фронтам. Ускользнуть невозможно — остается дать последний решительный бой на одном из рубежей, ценой утраты прочих периметров. Распрощаться со свободой или семьей американскому дяде невозможно — приходится сражаться с внутренними демонами — действие перемещается в лабораторию «борьбы с самим собой»; жертвами неравной схватки становятся свобода и семья.

Дебютировавшие сценаристы «Игры теней» (дословный перевод заголовка Blacklight — «Черный свет») суггестировали угрозы и одарили героя говорящей фамилией. Блок (то бишь, «мистер Комплекс») — дед-одиночка, не находит общего языка с дочкой, препятствующей общению с внучкой. Разлад иллюстрирует рисунок малышки: черный человечек, скрывающийся за толстым и голым древесным стволом, подглядывает за мамой с ребенком... «Это я?», — интересуется дедушка, — «Нет, это незнакомец, который следит за нами..», — вздыхает кроха. Разумеется, никакого незнакомца нет и мать (Клер ван дер Бом) справедливо упрекает родителя в разрушительном влиянии на внучку: Трэвис Блок (Лам Нисон) настрополил кровинку на тотальный контроль вследствие профессиональной деформации. Он — федеральный агент, выручающий разоблаченных коллег под прикрытием; от его чутья и, если угодно, паранойи, зависят жизни хороших парней.

Спасать товарищей следует скрытно, но однажды все идет наперекосяк. Молодчик Крейн (Тейлор Джон Смит) отказывается возвращаться в контору, избивает случайно подвернувшихся копов, дерзит, скандалит, вырывается и утекает на свидание с газетной репортершей в угнанном мусоровозе. Блок бросается в погоню, смахивающую на дурной сон по мотивам «Тома и Джерри». Он трижды настигает беглеца у порога редакции, упускает цель и, наконец, замечает, что парня преследуют зловещие незнакомцы, открывающие охоту и на «мистера Комплекса».

Сомнамбулический сюжет подобно прибою обнажает подводный ландшафт взаимодействия персонажей боевиков. Повод — охота за флешкой Крейна с дискредитирующей контору информацией — ложная цель, хичкоковский «макгаффин», вокруг которого кружится вздорная фабула. Суть — не поиски истины, а сгущение красок, сублимация гиперопеки: выясняется, что проецирующий паранойю «мистер Комплекс» является объектом пристальной и двусмысленной заботы непосредственного руководителя — директора ФБР (Эйдан Куинн).

Гиперопека — профессиональная миссия медиатора Блока — это подавляющая инициативу тревога, навязывающая «выученную беспомощность». Босс Блока декларирует: «ФБР — контрразведка, цель контрразведки — насаждение хаоса». Главный «мистер Комплекс» представляет Федеральную службу крупнейшей террористической ячейкой США и это не новость — структура Эдгара Гувера создавалась для уничтожения вооруженных банд.

Надежды, что ФБР остепенится и расширит сферу компетенций не оправдались. Почему? На проклятый вопрос отвечает «Игра теней»: глобальная тревога оказывается улицей с двусторонним движением — увлекательной игрой и семейной скрепой. Блок старший подыгрывает внучке, мечтающей, что беспокойство и контроль сплотят проблемную семью, но если параноик сражается с внутренними демонами во спасение невротизированной им крохи, значит, следующей жертвой в борьбе с супостатами станет именно она.

А как же семья и свобода, которыми никогда не пожертвует американской герой? Первая сплотится вокруг сакральной утраты, а вторая пышно расцветет: древо свободы нужно поливать кровью патриотов и тиранов. На крайний случай, за патриота сойдет дед-параноик, а тирана изобразит внучка.

«Игра теней» США, Австралия, Китай, 2022

Режиссер Марк Уильямс

В ролях: Лиам Нисон, Эйдан Куинн, Тейлор Джон Смит, Клер ван дер Бом, Эмми Рэвер-Лэмпман, Тим Драксл, Джесси Спенс

16+

В прокате с 23 февраля