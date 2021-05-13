Жизнь Олега Видова, мустангера

Александр БРАТЕРСКИЙ

На Московском международном кинофестивале продемонстрировали документальный фильм об актере.

«Ну кто его посадит, он же памятник!» — одна из популярных фраз-«мемов» фильма «Джентльмены удачи» и крохотный эпизод с участием Олега Видова, советской суперзвезды, исполнителя главной роли в культовом приключенческом фильме «Всадник без головы».

На черно-белых фотографиях и киноплакатах Видов с его внешностью героя скандинавских саг и сам напоминает памятник. Красавец-мужчина с внешностью Джеймса Дина и «советского Роберта Редфорда» он кажется совсем нездешней историей с его съемками в западном кино и иностранными женами.

Но фильм «Олег: История Олега Видова», снятый австралийским режиссером Надей Тасс при поддержке вдовы актера Джоан Борстин, это история, где «гламурный» Видов встречается с Видовым настоящим.

Фильм предназначен прежде всего для западного зрителя и первые кадры вполне в духе популярных клише. «В советской стране актер — это не только актер, но и солдат на идеологическом фронте». Рождение Видова в сталинском СССР с его индустриализацией и репрессиям, картинами военной Москвы с висящими над ней стратостатами.

Детство Видова прошло в монгольских степях, там работала его мать педагог, сильная женщина, которая воспитывала ребенка одна. Отец видный совработник, ушел из семьи в раннем детстве, правда потом помогал сыну и бывшей супруге. Но главный учитель Видова в детстве это не мать, а бесхитростная и добрая тетя Нюта из Алма-Аты у которой он живет, пока мама мотается по командировкам в страны социализма.

Тетя Нюта для будущей звезды советского кино почти как Арина Родионовна для Пушкина. Друг Видова, американский адвокат и пушкинист Джулиан Лоуэнфельд вспоминает Пушкина, когда говорит, что с Видовым можно было говорить о том, что «душу тяготит».

Первую свою главную роль в кино Видов получит в экранизации пушкинской «Метели» Владимира Басова. Он кажется рожден для роли благородного русского офицера, но и сам фильм кажется предвестником его будущей судьбы. «Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались».

Сани Видова тоже «опрокинулись»: для того чтобы сыграть в фильме он ушел из ВГИКА, в котором восстановился позже и то благодаря заступничеству именитых режиссеров. Потом будет «Медведь» по сказке Евгения Шварца, о юноше «который превратился в медведя и убежал».

Автор фильма австралийский режиссер Надя Тасс дает понять зрителю что, как и герой сказки, Видов хотел «убежать». Его мечта -- сниматься в западном кино, о котором он грезил в детстве смотря трофейные фильмы вроде «Одиссеи капитана Блада» и «Тарзана». По иронии судьбы, такую возможность предоставляет ему советская власть. Актеру разрешают сняться в главной роли в датской исторической саге «Красная Мантия» режиссера Габриэля Акселя. Как рассказывает в фильме его дочь, он увидел Видова в советском фильме по телевизору и захотел заполучить его в свою картину.

Все это кажется немыслимым: не роль плакатного политрука в какой-нибудь советско-польской постановке, а работа у настоящего западного режиссера. Партнершей Видова в этом фильме становится Гитте Хеннинг, датская поп-звезда. В фильме есть даже обнажённая сцена, пускай и вполне целомудренная по нынешним временам. Хеннинг и через многие годы говорит о том, как ее покорили глаза Видова. Вскоре после «Красной мантии» Видова ждет еще одна масштабная иностранная постановка -- «Битва на Неретве» эпическое военное полотно, политический заказ югославского лидера Иосипа Броза Тито, в котором он играет наравне с Юлом Бриннером и Франко Неро.

Но отношения СССР и Югославии сложные, фильм советские зрители не увидят. Для них Видов это, прежде всего, мустангер Моррис Джеральд, главный герой ««Всадника без головы», блистательного вестерна по роману Майн Рида. После его выхода Видов становится «мегазвездой», открытки с его портретами в числе самых популярных в киосках «Союзпечати». В фильме кинокритик Олег Сулькин метко сравнивает их с бейсбольными карточками, портретами знаменитых игроков в бейсбол. Но, несмотря на успех, личная жизнь не складывается - супруга Наталья Федотова, приятельница Галины Брежневой, дает актеру понять, что он не дотягивает до ее уровня - у Галины бриллианты, у них лишь кооперативная квартира Видова.

В фильме, сделанном для американской аудитории, про «кооперативы» объяснять сложно, квартиру называют «частной». Есть здесь конечно и архивные кадры Брежнева, и упоминание о КГБ. Но Видов не борец с системой, скорее творческий человек которому не хватает воздуха. После развода с супругой ему перестали давать главные роли, а по телефону звонили с угрозами.

Другому бы наслаждаться «бейсбольными карточками», ездить в Гагры, но человек с голливудской внешностью хочет сам встать за камеру. После окончания режиссёрского факультета ВГИКА, он снимает небольшой короткометражный фильм «Переезд». Символичное название, но фильм о реальной проблеме: желание жителей деревни построить переезд через железную дорогу, чтобы облегчить транспортную проблему. В фильме -- чудом сохранившиеся кадры из этой работы, диалоги героев, которые звучат будто посты в социальных сетях.

Дальше фиктивная женитьба на югославской женщине Верице Иованович, ставшая настоящей влюбленностью. Жизнь и работа в полусвободной Югославии, нелегальный переезд в Австрию, потом в Рим, знакомство с нынешней супругой, американской журналистской Джоан Борстен. В СССР вскоре начались перемены, кажется можно было никуда не уезжать, и в фильме не говорится о том пожалел ли актер о своем выборе. Он пытался продолжить карьеру в Америке -- это было тяжело, так как одним не подходила его слишком «скандинавская» внешность, другие предлагали роли карикатурных советских «гэбешников».

Несмотря на свою неприязнь к этой организации, Видов от подобных ролей отказывался. И ему в конце концов повезло - он станет партнером Микки Рурка в любовной мелодраме «Дикая Орхидея» Залмана Кинга, а затем в культовой, хотя и слегка ходульной «Красной Жаре» с Арнольдом Шварценеггером. В фильме о советском милиционере, разобранном на цитаты, Видов сыграет напарника «Терминатора». Они подружатся, Видов вообще обладал способностью притягивать к себе самых разных людей.

Будут и еще несколько ролей в американском кино, и одна из последних, весьма достойная, роль советского полпреда в ООН Валериана Зорина в остросюжетной драме «13 дней» о Карибском Кризисе.

Внешне это были совершенно разные люди: Видову накладывали сложный грим, чтобы сделать его похожим на советского полпреда. Он долго готовился к роли, изучая знаменитую пикировку советского дипломата и его американского визави: «Я нахожусь не в американском суде и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается тоном прокурора», - так отвечал Зорин на вопрос американского дипломата.

Речь шла о советских ракетах на Кубе, где Видов когда-то снимался в фильме «Всадник без головы». Супруга актера рассказывает, что, борясь с тяжелой болезнью, он любил пересматривать этот фильм много раз. Возможно потому, что в душе так и остался свободным мустангером и понимал, что кроме надежного лассо ему ничего не надо.

На фотографиях кадры из фильмов "Всадник без головы" и "Джентельмены удачи".