Нина Шалимова: «Театр не с нас начался и не нами кончится»

Елена ФЕДОРЕНКО

16.09.2025

Нина Шалимова: «Театр не с нас начался и не нами кончится»

Издательство ГИТИС выпустило в свет двухтомник избранных работ известного историка театра и театрального критика, доктора наук, профессора Нины Алексеевны Шалимовой.

Издание называется «Профессия: театровед», и созвучие с заголовком труда Анатолия Эфроса очевидно. Обе книги написаны профессионалами о природе сценического искусства и обе требуют неспешного чтения.

Автором театроведческой дилогии изначально отвергнут принцип хронологии. Логическую стройность материалу придают не даты написания, а сквозная и дорогая автору тема — русская классика и судьбы ее сценических воплощений.

"Правда хорошо, а счастье - лучше"

«Правда хорошо, а счастье — лучше»

Первый том открывается статьями об учителях: Павле Александровиче Маркове и Борисе Николаевиче Любимове. Такое начало продиктовано не только благодарной памятью ученицы. По существу, речь ведется о московской школе театроведения. Школа способна сохранить свою цельность только в развитии — в этом Нина Шалимова, воспитанная в мастерской Маркова-Любимова, не сомневается. Она оказалась из тех, кто продолжил их исследовательский путь и воспринял принципиальные программные установки как главные ориентиры профессиональной жизни.

Классик театроведения и великий театральный педагог Павел Марков учил писать честно, просто и четко, повторяя, что нужно всегда писать, как для собрания сочинений. Так Нина Алексеевна и пишет: с любовью к театру, ответственно, индивидуально, живо. Ее личные высказывания бывают пристрастны, но они никогда не лживы. За собой (и за своими студентами) она всегда оставляет право на оплошность в оценках увиденного: «Ошибиться можно — врать нельзя».

Бориса Любимова студентка Шалимова застала начинающим педагогом, аспирантом. А ныне он не только ректор театрального училища имени Михаила Щепкина, но и заведующий кафедрой истории русского театра ГИТИСа, на которой она «профессорствует». Подобно учителю она внимательна к пересечению трех миров: «храма, книги и театра». Любит повторять любимовскую фразу: «театроведение — веселая наука» и подтверждает ее правоту своими статьями. Читать их — удовольствие: так увлекательно и свободно они написаны.

В море статей, рецензий, портретов, обзоров и очерков есть один текст, заглянувший из мемуарной литературы: воспоминания о детстве, пролетевшем в Бийске — далеком от всех культурных центров «городе ссыльных», о родителях, о годах учебы «в средней школе № 4». И вновь — признание в уважительной любви к наставникам, которых называет поименно: «Какие у нас были учителя и какая система образования!»

Фундаментальный раздел первого тома — очерки об искусстве Малого театра, портреты его авторов, артистов и режиссеров — словом, тех, кто «писал» судьбу Дома Островского и кто продолжает создавать современные страницы его истории. Между любимым автором Малого театра и Ниной Шалимовой, знающей русский мир Островского, как мало кто другой, нет непреодолимой дистанции. Статьи о великом драматурге, а их немало, написаны, кажется, не ученым историком, а близким другом, почти родным человеком. Словно не раз они вместе чаевничали на веранде усадебного дома, бродили по щелыковским просторам, зажигали свечи в храме Николая Чудотворца в Бережках и сиживали на траве у родника, где растаяло сердце Снегурочки. Нина Алексеевна разгадала творческую суть пьес Островского и почувствовала его человеческий характер — с верой в силу правды, в то, что всенепременно в конце всех концов «правда справдится».

"Гроза"

«Гроза»

Во втором томе — статьи, заметки, эссе, обзоры, рецензии, в которых оживает театр советской эпохи и отражается театральная современность. Собранные под одной обложкой, они цельно и с большой точностью передают пеструю картину театрального мира России. Размышления о сценических произведениях Бориса Равенских и Петра Фоменко, Эймунтаса Някрошюса и Леонида Хейфеца соседствуют с суждениями о спектаклях текущего репертуара — от Сергея Женовача и Юрия Погребничко до Андрея Могучего и Евгения Каменьковича.

Однако разнообразный и многоцветный мир театра для автора не ограничен Садовым кольцом или двумя столицами. Она много пишет о спектаклях русской провинции, которую прекрасно знает и чувствует — отзываются юные годы, пролетевшие в глубинке. В не обласканных вниманием театрах малых городов и в небольших театральных коллективах городов-миллионников она видит не «театральную периферию», а настоящий театр и людей, которые преданы своим маленьким труппам, и свое трудное служение ни на какое другое, более доходное и престижное, не променяют. Таких, как Сергей Герт, — артист и художественный руководитель Таганрогского драматического театра имени Чехова. Блестяще сыгранный им Князь в «Дядюшкином сне» останется на страницах книги. Как останется новосибирский «Вишневый сад» в режиссуре Сергея Афанасьева, увиденный среди цветущих вишен усадьбы Мелихово и навсегда врезавшийся в память. Или челябинская «Гроза» Евгения Гельфонда, талантливо и вдохновенно разыгранная артистами Нового Художественного театра.

"Три сестры"

«Три сестры»

Внимание автора привлекают не только вершинные создания сцены, но и те крепкие честные «спектакли местного значения», которые не занимают первых строчек в рейтингах, но созданы для людей и любимы ими, зрителями. Она прекрасно понимает, что в истории театра остаются только вершины, но при этом сознает, что их, возможно, не было бы без общего течения всей российской сценической жизни. И потому фестивальные заметки составляют важную часть второго тома. Театров, имен, названий, представленных читателю, не перечесть. И после каждой статьи — указание на дату первой публикации в том или ином журнале, газете, сборнике.

"Тихий Дон"

«Тихий Дон»

"Бег"

«Бег»

Впервые публикуется только «Тяжба по-русски», написанная в далеком 2004 году и посвященная спектаклю Владимира Воронцова «Русский ланч» на сцене Ярославского Камерного театра. «Мне дорога эта рецензия, — рассказывает Нина Алексеевна. — Воронцов тогда в Ярославле был объявлен персоной нон грата. Изгоем был и его небольшой частный театр, созданный в тандеме с Юрием Ваксманом. Ни одна газета не написала о премьере. Моя статья тоже не нашла издателя. А это был хороший спектакль, настоящее и очень личное художественное высказывание режиссера. Публикация о нем важна не только для меня, но и для людей, которые видели спектакль, для актеров, которые в нем участвовали, да и для сценической истории Тургенева тоже — ведь «Завтрак у предводителя» редко ставится, хотя там шикарная женская роль, вокруг которой крутится вся история».

Второй том не случайно начинается программной статьей 2005 года, посвященной постановкам отечественной классики на современной сцене, в живом театре начала XXI столетия: «Дух времени и сцена драматическая: к вопросу о русском». Очерк-обзор построен на перекрестке критических замечаний и примеров сценической жизни мощной академической культурной традиции. Во многих статьях, но наиболее ярко в «Духе времени», проявляется широта и независимость критических суждений автора. Она не отрицает значения постмодернизма для современной сцены (чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть «Островский своими словами, штрихами и красками» или «В поисках утраченной реальности»). Но любую сценическую деконструкцию принимает только в контексте диалога времен (свидетельство тому — «Пушкин в стиле loft» или «И старым бредит новизна...»). Для нее развитие, обновление, переосмысление прошлого важнее экстремистского отрицания классики, которое торит путь в тупик или в никуда. Ее волнует соотношение сегодняшнего спектакля с культурным наследием, с тем, что было сделано до нас. Во всех даже самых смелых театральных экспериментах она обнаруживает и вскрывает опору на что-то корневое и сущностное, без чего не было бы ни русской истории, ни нашего театра.

"Доктор Живаго"

«Доктор Живаго»

"Скоморох Памфилон"

«Скоморох Памфилон»

Шалимова хорошо помнит высказывание Михаила Булгакова на одном из литературных диспутов, особо модных в 1920-е годы: «После Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого». И она убеждена, что современные режиссеры не имеют права ставить так, словно русский театр не знал спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова и Таирова, Сахновского и Товстоногова, Гончарова и Эфроса. С этим богатейшим наследием стоит беседовать, вступать с ним в диалог, а не использовать великую традицию режиссуры, как «королевскую печать для колки орехов». Она слышит переклички времен в «Докторе Живаго» Евгения Каменьковича и «Заговоре чувств» Сергея Женовача, в «Тихом Доне» Григория Козлова и «Скоморохе Памфалоне» Владимира Панкова, в «Войне и мире» Римаса Туминаса и в «Беге» Юрия Бутусова и в рецензиях пишет об этом ясно и просто. Собственно, об этом — все ее публикации, лекции, доклады на научных конференциях и публичные выступления.

Одна из любимых фраз Нины Алексеевны Шалимовой: «Театр не с нас начался и не нами кончится». Двухтомник под названием «Профессия: театровед» не имеет посвящения, но не возникает сомнений, что в первую очередь он адресован ее ученикам. Им она стремится передать марковскую школу мышления о театре — чтобы искусство сцены не кончилось на нас.