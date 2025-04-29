«Золотая маска» продолжается: балет-байопик из Уфы

Елена ФЕДОРЕНКО

В апреле свой эксклюзив — балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» Башкирская опера показала в Большом театре дважды. Эксперты премии «Золотая маска» выдвинули спектакль на соискание наград по четырем номинациям. Зрители приняли байопик восторженно.

Это только кажется, что биографические балеты появились недавно — на сцене танцевальные байопики «прописались» с XVIII века, но, конечно, объявлялись не так часто, как балеты-сказки. Танцующими персонажами становились Ричард Львиное Сердце и Жанна д’Арк, в обозримом прошлом — Наполеон и Роден, Караваджо и Модильяни, Паганини и Чайковский. Чаще других в лучах софитов купался Нижинский. Рахманинова среди героев биографических спектаклей нет, хотя крутые горки его судьбы и психологические лабиринты души — настоящий кладезь: он познал провал и мировую славу, пережил революцию и эмиграцию, не смог выбраться из острого любовного треугольника, от терзающих фобий лечился у психиатра-гипнотизера, невыносимо тосковал по Родине, но нашел пристанище на погосте близ Нью-Йорка. Его последнюю волю — похоронить в цинковом гробу — исполнили, но в родную Россию, как он хотел, не перевезли. Не случилось.

Первым почуял в Рахманинове героя балета главный художник Башоперы Иван Складчиков — автор идеи, либретто, сценографии и костюмов. В основе сценической истории — этапы жизни и творчества композитора: первые шаги, учеба в консерватории, знакомство и дружба с Шаляпиным, первая неудача, долгая депрессия, успех Второго концерта, мировой триумф, революция и отъезд из страны. Либретто, разбитое на девять снов, в которых Композитор на пороге вечности словно перелистывает страницы былого, рассчитано на «полный метр». Так и вышло — три акта с прологом и эпилогом.

Инициатор постановки нашел хореографа — петербуржца Олега Габышева, премьера труппы Бориса Эйфмана — увлеченного байопиками хореографа. Габышев-артист блистательно переводил в танец биографии исторических личностей (Роден, Чайковский, Павел I (Наследник) в «Русском Гамлете») и выстраивал образы литературных героев как конкретные судьбы, пластические жизнеописания (Вронский, Онегин, Треплев). Идея пригласить на постановку многолюдного и полнометражного балета известного танцовщика, но начинающего хореографа, представлялась, конечно, шагом рискованным и дерзким. Правда, новичком в сочинительстве Габышев не был. Его номера участвовали в концертах и конкурсах, а сложенная им миниатюра «Пазл» принесла победу на пермском «Арабеске». Хореограф не говорит на эйфмановском языке, хотя некоторые лексические обороты Мастера узнаваемы — не удивительно, в этой системе координат замечательный премьер Олег Габышев воспитан.

Балет-фантазию «Рахманинов» впору назвать спектаклем мультижанровым: в нем звучит не только оркестровая музыка, но и фортепианная, вокальная, хоровая. Балет создан специально для Башкирской оперы — труппы с яркой индивидуальностью и сбалансированным репертуаром: золотой фонд классики, спектакли Юрия Григоровича, современные опусы разных жанров. Все артисты связаны стилистическим единством, что объяснимо: они — одной группы крови, воспитаны в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.

Несмотря на то, что спектакль не лишен длиннот, хореографу удалось избежать иллюстративности, на что провоцирует конкретность самой фабулы. Балет построен на тонких смысловых метафорах: вдохновенный и мучительный труд творчества передают широкие жесты подчеркнуто длинных рук композитора-пианиста. Прекрасную мелодию, которая грезится юному Рахманинову, воплощает лирический танцевальный дуэт в лунном сиянии бессонной ночи. Мелодии-танцовщики видениями возникают в фантазии Композитора. Уникальный преподаватель по классу фортепиано Николай Зверев (образ создает Айдар Валеев) проводит урок в балетном зале, где ученики у станка отрабатывают основы классического танца. Юный Сережа отличается от них мечтательностью и буйством фантазии и иногда выглядит «гулякой праздным», если не оболтусом. В этой сцене космическая музыка Рахманинова уступает место этюдам Карла Черни, на повторении которых закладывается основа мастерства пианистов.

В сцене революции — неуправляемая вольница людей и беспомощная фигура растерянного Рахманинова, страдающего от бессилия помочь несчастному Отечеству. Его терзания усиливают кроваво-алые пустоты вместо ликов святых на ризах икон. Обжигающий трагизм финала тоже метафоричен: Рахманинов медленно закрывает крышку рояля, последний поклон публике, тихий уход. И вспоминается пролог, когда любящая мать (Ирина Чыонг) передает маленького послушного сына Учителю, решительно повлиявшему на становление личности воспитанника.

Сам хореограф танцевал заглавную партию на первом показе в Москве. Ему — танцовщику гибкому и прыгучему — с легкостью удается соединить технику, доведенную до гимнастических эскапад, с пронзительной судьбой героя. Концентрация пластических виртуозностей, накал энергии и психологических состояний столь надрывен, что понимаешь, сколь высока цена успеха. Сергея Бикбулатова, танцевавшего второй спектакль в Москве, экспертный совет «Золотой маски» выдвинул за роль Рахманинова на номинацию «Лучшая мужская роль». Его профессионально безукоризненная работа, титаническая самоотдача, витальный темперамент, на мой взгляд, заслуживают награды. Премьер деликатно и убедительно выстраивает образ в развитии: от увлеченного жизнью юноши до грандиозной трагической личности, оказывавшей сильное влияние на людей.

Хореограф Олег Габышев показал себя мастером запоминающихся сцен, которые крепко оседают в памяти. Свою любовь молодой Рахманинов встречает в усадьбе родного дяди Александра Зилоти. Юная Наташа, трепетная, нежная, робкая, в белом платье (спасибо художнику за прекрасные костюмы Серебряного века) радуется весеннему теплу, гостям и распустившейся сирени. В сирени композитор чувствовал дыхание природы, слышал музыку возрождения и надежды. Ее цветущие ветви — важный мотив убранства сцены. В партии Натальи блистательная Валерия Исаева, номинированная за роль на премию «Золотая маска». Среди гостей — Шаляпин: по просьбе собравшихся он исполняет рахманиновский романс «Она, как полдень, хороша».

В роли Шаляпина Аскар Абдразаков, наполняющий образ многими смыслами: он словно представляет всех людей искусства конца XIX — начала XX века, которые были дороги Рахманинову: Чайковский, первым поверивший в него, как в большого композитора, отцы-основатели Художественного театра и его артисты — с ними Рахманинов дружил. Аскар Абдразаков убедительно проводит трагический эпизод смерти своего героя, исполняя сцену прощания Бориса Годунова из оперы Мусоргского. В этой роли блистал великий бас, чей оперный дебют состоялся в Уфе. Откуда-то издалека, то ли с ярусов, то ли из зрительного зала, звучит безукоризненное хоровое пение (хормейстер Александр Алексеев), и «Всенощное бдение» — душевная исповедь композитора — благодатью и неуловимыми миражами заполняет все театральное пространство.

Для Натальи — верной спутницы жизни героя, хранительницы домашнего очага, избежавшей участи стать самодовольной дамой света, хореограф поставил щемящие монологи и дуэты. Она спасает композитора, когда равнодушная и даже возмущенная публика покидает зал после исполнения Первой симфонии: стремительной походкой удаляется подвыпивший и разочарованный Глазунов (Ян Валеев), дирижировавший дебютной симфонией. В клочья рвутся ноты, а из-под рояля выползают зловещие демоны (Ильдус Бикметов, Артем Доброхвалов, Алмас Мамбетов). Они терзают и ранят душу Рахманинова, погружают его во мрак бессонницы. Наталья отчаянно защищает мужа и … отводит его к психотерапевту Владимиру Далю (Гафур Валеев), в чьем доме союз двух сердец превращается в горький любовный треугольник. Между композитором и дочерью доктора Ланой Даль вспыхивает пылкий роман. У прекрасной исполнительницы роли Ланы Софьи Саитовой несколько масок-ликов: от страстной капризной разлучницы до вдохновляющей поэтической музы.

Легко подумать, что спектакль сложен исключительно из лирических сцен, но это не так. Яркими сполохами возникают массовые танцы, прошитые фольклорной пластикой. На вечере у Зилоти крестьяне «угощают» гостей русской народной пляской (солисты Анна Церцвадзе, Адель Филиппова, Артем Доброхвалов). Страстно мечутся по сцене цыгане, напоминая о дипломной работе Рахманинова в консерватории, когда впервые прозвучала его первая опера «Алеко», и Чайковский к поставленному высшему баллу добавил несколько плюсов. В залихватском танце Софья Саитова, Тагир Тагиров, Ильнур Зубаиров щедро дарят зрителям эмоциональный накал пушкинских «Цыган».

Симфонический оркестр театра справился со сложной партитурой, составленной из фрагментов произведений Сергея Рахманинова, вел музыкантов маэстро Феликс Коробов. Предусмотренную важную партию рояля исполнила талантливая пианистка Валентина Галинченко. В Москве спектакль встретили радостно — публика быстро подключается к внятным историям и сюжетам, полным драматургических перипетий. Танцевали все с искренним удовольствием, аплодировали танцам — тоже.

Фотографии предоставлены пресс-службой БГАТОиБ.