26.02.2020

В течение первого месяца работы увидеть экспозицию пришли более 3,5 тысячи человек.

Решение продлить выставку, посвященную балерине Галине Улановой, было вызвано популярностью экспозиции, сообщает пресс-служба музея.

«Выставка, которая открылась в январе к 110-летию со дня рождения балерины, стала одной из самых посещаемых в Бахрушинском музее за последние три года», – говорится в сообщении пресс-службы. Ранее планировалось закрыть выставку 22 марта.

В выходные дни количество посетителей доходит до 500 человек в день, отметили в музее.

Пространство выставки основано на контрасте черного и белого. Гости могут увидеть настоящее Лебединое озеро в миниатюре, чередующиеся черные и зеркальные стены. В числе представленных экспонатов – сценические костюмы и театральные аксессуары, а также редкие фотографии и киноматериалы.

На фото Уланова запечатлена в разные периоды жизни и в разных ролях, в том числе на занятиях с учениками, во время отдыха и поездок, дома и в кругу семьи. На выставке представлены архивные документы, стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки и фильмы из коллекции балерины.