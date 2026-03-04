Юра Борисов и Аня Чиповская возглавили рейтинг самых привлекательных российских актеров

Журнал «КиноРепортер» представил ежегодный рейтинг самых привлекательных актеров российского кино.



Эксперты издания определили списки лучших, основываясь на харизме артистов, их экранной энергетике и способности создавать запоминающиеся образы.





Мужскую десятку возглавил Юра Борисов. Жюри отметило его актерскую смелость и редкое сочетание силы и уязвимости, которые артист продемонстрировал в триллере «Кончится лето» и байопике «Пророк. История Александра Пушкина».



Среди женщин в лидеры рейтинга вышла Аня Чиповская, удостоенная «Золотого орла» за роль Елизаветы Воронцовой в том же фильме о Пушкине. Журнал отметил сочетание хрупкости и внутренней силы в игре актрисы.





В женский рейтинг также вошли Стася Милославская, отмеченная за эмоциональную работу в сериале «Чужие деньги», и Марина Александрова. Редакция назвала Александрову одной из главных экранных звезд сезона благодаря проектам «Макрон», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». В список также вошла сербская актриса Тина Стойилкович, получившая признание как «Открытие года» за участие в картинах «Август», «Казанова. В бегах» и упомянутом сиквеле «Москва слезам не верит».





В мужском рейтинге также числятся Евгений Цыганов, Андрей Максимов и Глеб Калюжный.



