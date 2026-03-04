Юра Борисов и Аня Чиповская возглавили рейтинг самых привлекательных российских актеров
Журнал «КиноРепортер» представил ежегодный рейтинг самых привлекательных актеров российского кино.
Эксперты издания определили списки лучших, основываясь на харизме артистов, их экранной энергетике и способности создавать запоминающиеся образы.
Мужскую десятку возглавил Юра Борисов. Жюри отметило его актерскую смелость и редкое сочетание силы и уязвимости, которые артист продемонстрировал в триллере «Кончится лето» и байопике «Пророк. История Александра Пушкина».
Среди женщин в лидеры рейтинга вышла Аня Чиповская, удостоенная «Золотого орла» за роль Елизаветы Воронцовой в том же фильме о Пушкине. Журнал отметил сочетание хрупкости и внутренней силы в игре актрисы.
В женский рейтинг также вошли Стася Милославская, отмеченная за эмоциональную работу в сериале «Чужие деньги», и Марина Александрова. Редакция назвала Александрову одной из главных экранных звезд сезона благодаря проектам «Макрон», «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». В список также вошла сербская актриса Тина Стойилкович, получившая признание как «Открытие года» за участие в картинах «Август», «Казанова. В бегах» и упомянутом сиквеле «Москва слезам не верит».
В мужском рейтинге также числятся Евгений Цыганов, Андрей Максимов и Глеб Калюжный.
Помимо персональных номинаций, редакция выбрала самые яркие сцены уходящего сезона. «Самой красивой парой» стали Александр Адабашьян и Светлана Крючкова в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Звание «Самой романтичной сцены» получила история героев Ники Здорик и Сергея Городничего в сериале «Ландыши. Вторая весна». «Самый красивый поцелуй», по версии издания, показан в фэнтези-мелодраме «Сводишь с ума» с участием Юрия Насонова и Милы Ершовой.
Фотографии: Александр Авилов/АГН "Москва"