В Малом театре наградили победителей конкурса «Русское слово»

В Государственном академическом Малом театре состоялась церемония награждения победителей III Международного конкурса-фестиваля ораторского искусства «Русское слово».



Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России, тема творческого состязания — «Возьмемся за руки, друзья!», передает пресс-служба Минкультуры России.





Перед началом основной программы для участников провели мастер-класс по сценической речи. Занятие с актрисой Малого театра Полиной Лоран помогло юным чтецам справиться с волнением и освоить приемы работы с дикцией и выразительными средствами языка. Для педагогов и финалистов заместитель директора театра по развитию Татьяна Крупенникова организовала обзорную экскурсию по историческому зданию.





В заключительном этапе соревновались студенты из Китая, Конго и Сирии, изучающие русский язык как иностранный, а также российские школьники и студенты. Участники представили на суд жюри произведения Эдуарда Асадова, Александра Блока, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого, Расула Гамзатова, Беллы Ахмадулиной, Сергея Михалкова и других поэтов.





Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли заместитель директора Малого театра по развитию Татьяна Крупенникова, народная артистка России Светлана Аманова, актер Дмитрий Кривошеев, а также преподаватели Высшей школы перевода МГУ Мария Есакова и Андрей Забровский.





Победителями конкурса стали:



