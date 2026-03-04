Эрмитаж представит выставку об античности с ароматом фиалки

Государственный Эрмитаж представит в Римском дворике Главного музейного комплекса выставку, посвященную образу невесты в античном искусстве.



Экспозиция объединит ключевые памятники из собрания музея, рассказывающие о сакральном ритуале омовения невесты перед свадьбой. В древнегреческой вазописи V–IV веков до н. э. этот сюжет символизировал очищение и переход к новой жизни, а незримой покровительницей девушки выступала сама Афродита.





Посетители увидят мраморные скульптуры богини любви, керамические сосуды, использовавшиеся в свадебных обрядах, а также ювелирные украшения: кольца, серьги, ожерелья и витые браслеты. Центральным экспонатом станет скульптурная группа «Афродита и Эрот» («Венера и Амур») из коллекции маркиза Кампаны.





Особую атмосферу выставке создаст ольфакторное сопровождение — тонкий аромат фиалки. В античности этим цветком украшали храмы Афродиты и свадебные венки невест. Аромат призван усилить чувственное восприятие экспозиции и подчеркнуть символику любви, брака и преображения.



