Театр танца КЧР выступил на «Русских сезонах» в Таиланде
Театр танца Карачаево-Черкесской Республики принял участие в международном проекте «Русские сезоны», который в эти дни проходит в Королевстве Таиланд.
Участие в проекте такого уровня стало значимым событием не только для самого коллектива, но и для всего региона, отметили в Минкультуры республики.
Артисты представили уникальную культуру и богатые традиции Карачаево-Черкесии на мировой арене, продемонстрировав высокий профессионализм и самобытный творческий почерк, отметили в ведомстве.
Делегацию республики возглавили Министр культуры КЧР Зураб Агирбов и художественный руководитель театра Мурат Гагиев.
Помимо выступлений, артисты провели насыщенную образовательную программу. Состоялись творческая встреча и мастер-класс. Профессионалы из Карачаево-Черкесии поделились секретами мастерства с юными талантами, изучающими русскую хореографию, а также познакомили слушателей с самобытными традициями народов, населяющих республику.
