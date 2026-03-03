Театр танца КЧР выступил на «Русских сезонах» в Таиланде

Театр танца Карачаево-Черкесской Республики принял участие в международном проекте «Русские сезоны», который в эти дни проходит в Королевстве Таиланд.





Участие в проекте такого уровня стало значимым событием не только для самого коллектива, но и для всего региона, отметили в Минкультуры республики.



Артисты представили уникальную культуру и богатые традиции Карачаево-Черкесии на мировой арене, продемонстрировав высокий профессионализм и самобытный творческий почерк, отметили в ведомстве.





Делегацию республики возглавили Министр культуры КЧР Зураб Агирбов и художественный руководитель театра Мурат Гагиев.



