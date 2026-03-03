Музей современной истории России представил выставку «Современник». Вместе со страной»

В Музее современной истории России открылась экспозиция «Современник». Вместе со страной», приуроченная к 70-летнему юбилею легендарного московского театра.



Проект, реализованный Центром народного просвещения при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посвящен феномену «Современника» и его роли в культурной жизни страны.





Куратором выставки выступил художественный руководитель театра Владимир Машков. Он рассказал, что проект рассказывает о том, как судьба молодых актеров, начавших путь в 1956 году, оказалась неразрывно связана с судьбой страны. Именно тогда Студия молодых актеров, будущий «Современник», представила свой первый спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Копию афиши этой постановки Машков передал в фонды музея.





«Представленные экспонаты — это наша связь с традицией, наш генетический код, который мы бережно храним и передаем дальше. В рамках выставки мы показываем, как театр жил тогда — и как он живет сегодня», — поделился Владимир Машков.





Экспозиция объединила более 150 экспонатов из фондов театра, Музея современной истории России, Музея МХАТ и других собраний. Посетители увидят редкие фотографии, личные вещи, афиши и программки. Среди уникальных предметов — записная книжка Константина Станиславского и текст выступления Олега Ефремова на открытии сезона 1958 года.





Пространство выставки дополнено мультимедийными инсталляциями. Видеопроекция «Люди в городе» воссоздает образы Москвы и москвичей послевоенного периода, а светозвуковая инсталляция «Кабинет К. С. Станиславского» погружает в атмосферу репетиций великого реформатора.



