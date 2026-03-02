Смоленский музей-заповедник получил более 360 редких артефактов из Гнёздова

В Смоленске состоялась церемония передачи Смоленскому государственному музею-заповеднику крупной партии археологических находок, передает региональное министерство культуры.



В собрание поступило более 360 предметов, обнаруженных в ходе раскопок Гнёздовского археологического комплекса в 2018, 2020 и 2024 годах.





Среди переданных ценностей особое место занимает так называемый «Восточный клад». В его состав вошли монеты с подвесками, женские украшения-лунницы, а также весовые слитки серебра. Кроме того, коллекция пополнилась предметами из уникального женского погребального комплекса: фибулами (металлическими застежками), ножом и гребнем. Также в числе артефактов — подвеска из клыка медведя и хазарский серебряный перстень с гравировкой.





Директор Смоленского музея-заповедника Тамара Орлова сообщила, что музей не получал новых поступлений из Гнездовского археологического комплекса с 1960 года.



