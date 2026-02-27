В Петербурге открылся VII фестиваль студенческих фильмов «Культкино»

В Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК) стартовал VII открытый фестиваль студенческих фильмов «Культкино».



Торжественная церемония открытия, собравшая начинающих режиссеров, мэтров киноиндустрии и поклонников визуального искусства, состоялась в Белом зале учебного заведения.





География участников в этом году охватила как Россию, так и ближнее зарубежье. Свои конкурсные работы на суд жюри и зрителей представили авторы из Луганска, Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, а также из Узбекистана и Армении. В течение трех дней институт станет главной площадкой фестиваля: здесь пройдут показы конкурсной программы, мастер-классы и творческие встречи с ведущими деятелями киноискусства.



