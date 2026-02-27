В Москве открылась выставка «Около войны. Люди. Истории. Знаки»

Всероссийский музей декоративного искусства и проект «Русский стиль» представили в Москве выставку «Около войны. Люди. Истории. Знаки».



Проект исследует войну как целостную семиосферу со своей атрибутикой и культурой.





Экспозиция объединяет два исторических события — Великую Отечественную войну и специальную военную операцию, рассказывает о героизме, любви к Родине и преемственности поколений.





Концепция выставки строится вокруг двух комнат-интерьеров, воссоздающих жилую среду, из которой люди уходили на фронт в 1940-е годы и сегодня. В основе экспозиции — редкие плакаты времен Великой Отечественной, живопись современных художников на тему СВО, анимированные работы Петра Скляра и медиаматериал.





«Искусство, которое мы показываем, пронизано войной. Это как плакаты времен Великой Отечественной войны, искусство о войне в современных медиумах. Художники–участники выставки воевали сами или были свидетелями боевых действий», – рассказывает куратор проекта «Русский стиль», художник и участник СВО Антон Беликов.



