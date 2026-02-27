В Русском музее завершили первый этап реставрации картины Угрюмова
В Русском музее завершился первый этап масштабной реставрации картины Григория Угрюмова «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».
Комплексная научная реставрация двух большеразмерных работ художника стартовала в октябре 2025 года впервые за 200 лет. Речь идет о полотнах «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».
Первой начали реставрировать «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». На начальном этапе специалисты занимались удалением реставрационных поздних лаков и записей, утоньшением и выравниванием нижнего лакового слоя.
В конце февраля 2026 года этот этап реставрации картины был полностью завершён.
Комплексная научная реставрация указанных шедевров академической живописи осуществляется впервые. Программа реставрационных мероприятий для каждого произведения включает три этапа.
На реставрацию каждого произведения уйдет около года после чего гости Русского музея увидят шедевры Григория Угрюмова без «жёлтого фильтра», рассказали в музее.
Фото: пресс-служба Русского музея