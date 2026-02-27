В Русском музее завершили первый этап реставрации картины Угрюмова

В Русском музее завершился первый этап масштабной реставрации картины Григория Угрюмова «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».





Комплексная научная реставрация двух большеразмерных работ художника стартовала в октябре 2025 года впервые за 200 лет. Речь идет о полотнах «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».



Первой начали реставрировать «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». На начальном этапе специалисты занимались удалением реставрационных поздних лаков и записей, утоньшением и выравниванием нижнего лакового слоя.