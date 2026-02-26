Гобелен «Дон Кихот с девицами постоялого двора» представили после реставрации

В Мироваренной палате Патриаршего дворца Московского Кремля представлен уникальный гобелен «Дон Кихот с девицами постоялого двора», созданный в 1761 году.



Экспонат вернулся к зрителям после сложнейшей реставрации, длившейся более семи лет, сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.





Шпалера относится к знаменитой серии «История Дон Кихота», которая считается одной из самых выдающихся в европейском декоративном искусстве XVIII века. Эти гобелены производились на парижской мануфактуре Гобеленов на протяжении почти восьмидесяти лет — с 1718 по 1794 год. В собрание Музеев Московского Кремля данное произведение попало из Большого Кремлевского дворца в 1924 году.





Реставраторам предстояла исключительно трудоемкая задача: им нужно было восполнить многочисленные утраты в технике, имитирующей оригинальное шпалерное ткачество. Специалистам удалось максимально восстановить частично утраченный авторский рисунок. Учитывая высокую художественную ценность гобелена, главным принципом работы стало стремление к бережному сохранению подлинной ткани и выработка оптимальных методов для её спасения.



