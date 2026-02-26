Стартовали съемки комедийного сериала «Шик» с Александром Яценко и Юлией Сериной
Стартовали съемки комедийного сериала «Иви», Start и кинокомпании Algorithm «Шик».
В центре сюжета — жизнь Ани, которую все знают по прозвищу «Мамка». Героине, которую воплотила на экране Юлия Серина, почти 30 лет. Ее жизнь протекает в Вышнем Волочке, где она не только работает в местной конторе микрозаймов, но и поднимает четырех младших братьев и сестер, попутно улаживая проблемы своего непутевого отчима, роль которого исполнил Александр Яценко.
Размеренное существование главной героини рушится в одно мгновение из-за сбоя в банковской системе. На счету Ани оказывается фантастическая сумма — 100 миллионов рублей. Сможет ли девушка выдержать внезапно свалившееся на нее богатство и как скоро закончится ее эйфория от новой жизни — станет основной интригой повествования.
Режиссерское кресло проекта заняла Соня Райзман. Авторами сценария выступили Денис Артамонов и Алексей Казаков.
В актерский ансамбль картины также вошли Игорь Царегородцев, Александр Паль, Федор Бычков, Ирина Соколова, Баястан Колдошалы, Доминик Мара, Мария Камова, Михаил Хуранов, Павел Ворожцов, Юлия Сулес, Владимир Майзингер, Олег Рязанцев и другие артисты.
Фото: пресс-служба кинотеатров "Иви"/Start