Стартовали съемки комедийного сериала «Шик» с Александром Яценко и Юлией Сериной

Стартовали съемки комедийного сериала «Иви», Start и кинокомпании Algorithm «Шик».





В центре сюжета — жизнь Ани, которую все знают по прозвищу «Мамка». Героине, которую воплотила на экране Юлия Серина, почти 30 лет. Ее жизнь протекает в Вышнем Волочке, где она не только работает в местной конторе микрозаймов, но и поднимает четырех младших братьев и сестер, попутно улаживая проблемы своего непутевого отчима, роль которого исполнил Александр Яценко.





Размеренное существование главной героини рушится в одно мгновение из-за сбоя в банковской системе. На счету Ани оказывается фантастическая сумма — 100 миллионов рублей. Сможет ли девушка выдержать внезапно свалившееся на нее богатство и как скоро закончится ее эйфория от новой жизни — станет основной интригой повествования.





Режиссерское кресло проекта заняла Соня Райзман. Авторами сценария выступили Денис Артамонов и Алексей Казаков.



