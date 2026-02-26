Более 80 космических экспонатов передали в Оренбургский губернаторский музей

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи уникальных экспонатов, связанных с космосом и побывавших на орбите, передает минкультуры области.





Участником мероприятия стал российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, бортинженер-1 космической экспедиции МКС-73 Алексей Зубрицкий. Он передал в дар музею зуб мегалодона, который брал с собой на орбиту Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев. Кроме того, Алексей Зубрицкий вручил учреждению часы, которые были на нем во время 73-й экспедиции на МКС на корабле «Союз МС-27».





«В течение 8 месяцев я ориентировался по этим часам, они провели со мной всё время в космосе. И я рад передать их в качестве экспоната в Губернаторский музей», — приводит пресс-служба слова Алексея Зубрицкого.





Еще одним гостем стал член дублирующего экипажа корабля «Союз МС-19», оператор художественного фильма «Вызов» Алексей Дудин. Он передал музею видеоматериалы для фильма «Вызов», отснятые на Международной космической станции.





«Практически час из всей продолжительности фильма был снят в космосе. Это уникальный проект», — поделился Алексей Дудин.





Более 80 космических экспонатов были собраны председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация космонавтики России» по Оренбургской области Константином Хитровым. Все они войдут в коллекцию музея. Часть из них будет представлена на выставке, приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос.



