Музей Победы представит выставку к 8 Марта «Красота спасает мир»
В Музее Победы 5 марта откроется художественный проект «Красота спасает мир», приуроченный к Международному женскому дню.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, экспозиция будет посвящена цветам.
«Выставка „Красота спасает мир“ — это путешествие сквозь время, где цветы представляются связующим звеном между эпохами. Они напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота — не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни. Хрупкие лепестки, яркие краски, тонкий аромат — все это говорит с нами на языке, который не требует перевода», — рассказали организаторы.
В экспозиции будет представлено более 70 произведений из фондов музея и частных коллекций. Посетители увидят работы разных эпох: от полотен конца XIX века и картин художников-фронтовиков до произведений современных авторов.
Кроме того, на выставке покажут предметы из собрания Императорского фарфорового завода. Среди экспонатов — изделия с цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы тонкой работы, а также сервиз «Собственный» из коллекции «Царское село».
