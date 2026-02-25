Девять театров приедут с гастролями в Иркутскую область

В этом году в Иркутскую область с гастролями приедут девять профессиональных театров и национальных коллективов, сообщает региональное министерство культуры.



В область приедут коллективы из Абакана, Кемерово, Калачинска, Барнаула, Салехарда, Якутска и Луганска. Зрителям представят спектакли и концертные программы.





Все выступления пройдут в рамках федеральных программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия», организованных «Росконцертом» по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.





«Федеральные программы „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ позволяют укреплять культурное единство страны и развивать театральное и концертное искусство. Это возможность познакомиться с новыми постановками, увидеть работу талантливых артистов из самых разных уголков нашей огромной страны. Важен и аспект профессионального развития. Обмен опытом и мастерством между коллективами — это стимул для роста наших собственных трупп. Мы гордимся, что наши театры получают возможность представить свои лучшие работы за пределами региона, в том числе в новых территориях, на Донбассе. Это не только повышение узнаваемости коллективов региона, но и вклад в сферу культуры и искусства России», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.





Среди участников гастролей — учебный театр Российского института театрального искусства (ГИТИС), который покажет студенческие постановки, Русский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова из Абакана, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва из Кемерово, Калачинский театр кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарёва из Калачинска. В сентябре на сценах Иркутска, Братска и Черемхово выступит Луганский академический русский драматический театр им. П. Луспекаева.





