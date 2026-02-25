Актер театра и кино Евгений Герасимов отмечает 75-летний юбилей

Народный артист России, известный актер театра и кино Евгений Герасимов празднует 75-летний юбилей.



С юбилеем артиста поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Талантливый актер и кинорежиссер, вы пользуетесь заслуженным авторитетом у коллег и любовью многочисленных поклонников. Ваш вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства по достоинству отмечен высокими профессиональными наградами и премиями», — говорится на сайте правительства.



Премьер отметил, что образы, созданные актером, отличаются глубиной характера и искренними эмоциями. Глава Кабмина пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего.

Актерская карьера Евгения Герасимова началась с эпизодической роли Саньки Рымарева в фильме «Они не пройдут», вышедшем в 1965 году. В 1968 году Герасимов стал студентом факультета актерского мастерства Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина. После он был принят в труппу Московского академического театра им. В.В. Маяковского, где прослужил восемь лет.





Фильмография Герасимова насчитывает более 115 ролей в фильмах и сериалах. За роль секретаря райкома комсомола Ивана Воронецкого в военной драме «Время выбрало нас» Герасимов был удостоен премии Ленинского комсомола. Всесоюзную известность актеру принесла роль обаятельного робота Вертера в культовом детском фильме «Гостья из будущего» режиссера Арсенова, снятом по мотивам повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Звездными для него также стали образы следователя в криминальных лентах «Петровка, 38» и «Огарева, 6» по произведениям Юлиана Семенова.



Среди режиссерских работ Евгения Герасимова — фильмы «Очень важная персона», «Не ходите, девки, замуж», «Забавы молодых», «Поездка в Висбаден», «Савва».





С 2023 по 2025 год Евгений Герасимов занимал пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. С 2024 года он назначен художественным руководителем Московского академического театра сатиры.



