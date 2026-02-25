Ольга Любимова вручила деятелям культуры медали Твардовского

В Минкультуры России состоялось торжественное вручение медалей Александра Твардовского.



Награды деятелям культуры и искусства вручила глава ведомства Ольга Любимова.





«Медали выдающегося писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента Александра Трифоновича Твардовского были удостоены те, чье служение культуре — это не просто профессия, а подлинное призвание, чей труд — живое свидетельство того, что культура обладает удивительной силой: она защищает правду, историю и традиционные российские духовно-нравственные ценности. Примите мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности за ваше служение культуре и Отечеству!», — отметила министр.





Обладателями награды стали 30 человек. Среди награжденных — главный дирижер Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов ОГАУК «Ленинский мемориал» Артем Белов, прозаик и публицист Сергей Бережной, главный редактор издательства «ВЕЧЕ» Сергей Дмитриев, начальник Отдела культуры Итум-Калинского муниципального района Шарпудин Исмаилов.





Медаль также вручена артисту-вокалисту Сахалинской филармонии Вениамину Киму, шеф-редактору Фонда гуманитарных проектов Александру Мясникову, поэту, председателю Луганского Республиканского отделения Союза писателей России имени Владимира Даля Марку Некрасовскому, заместителю главного редактора «Севастопольской газеты» Андрею Соболеву, художественному руководителю группы «Отечество» Дмитрию Топтунову.





Кроме того, отмечены представители Следственного комитета: полковник юстиции Игорь Федотов и капитан юстиции Татьяна Цуканова.



