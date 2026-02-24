Кинофестиваль «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет с 26 по 30 июня

Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля

XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет в Ивановской области с 26 по 30 июня 2026 года.Организаторы объявили старт приема заявок на участие в конкурсной программе. До 15 мая включительно свои проекты могут предлагать как российские, так и зарубежные кинематографисты. Приоритетное право на участие получат мировые и российские премьеры.Победителей юбилейного смотра определит интернациональное жюри. Экспертам предстоит выбрать обладателя Гран-при, а также присудить награду за лучшую режиссуру и вручить специальный приз с собственной формулировкой.В этом году зрителей ждет обширная программа: порядка 100 фильмов и 50 специальных событий, включая мастер-классы, лекции и концерты.Традиционно площадками фестиваля станут Иваново, Юрьевец и малые города региона.Церемония открытия по традиции пройдет в Юрьевце — городе детства Андрея Тарковского.