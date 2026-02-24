В Москве открыли новые съемочные павильоны Киностудии им. Горького
В Москве состоялось торжественное открытие новых съемочных павильонов Киностудии имени Горького, передает ТАСС.
В церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Модернизация позволила увеличить количество действующих площадей студии в десять раз.
В церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Модернизация позволила увеличить количество действующих площадей студии в десять раз.
Сергей Собянин назвал событие вторым рождением легендарной студии, подчеркнув, что сегодня она стала одной из лучших в стране.
Ольга Любимова обратила внимание на то, что появление таких современных пространств открывает уникальные возможности для творчества перед молодыми специалистами, приходящими в индустрию.
В ходе осмотра обновленного комплекса гостям представили ближайшие премьеры студии и ознакомили с производственным процессом новых проектов — сериала «Красная Шамбала» и фильма «Весельчак У», созданного по мотивам произведений Кира Булычева.
Отличительной чертой нового студийно-производственного комплекса стал его фасад, украшенный декоративными панелями в виде киноленты с изображением знаковых мест Москвы и архитектурно-художественной подсветкой. Внутри разместились десять высокотехнологичных павильонов-трансформеров, залы для просмотров, студии виртуальных декораций и захвата движения, комплексы монтажа и цветокоррекции, а также гримерные, комнаты для массовки, хранилища реквизита, кафе и зоны отдыха.
Новый комплекс позволяет осуществлять полный цикл производства кино, сериалов и телепрограмм в едином пространстве.
Новый комплекс позволяет осуществлять полный цикл производства кино, сериалов и телепрограмм в едином пространстве.
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"