В Москве открыли новые съемочные павильоны Киностудии им. Горького

В Москве состоялось торжественное открытие новых съемочных павильонов Киностудии имени Горького, передает ТАСС.



В церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Модернизация позволила увеличить количество действующих площадей студии в десять раз. В церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Модернизация позволила увеличить количество действующих площадей студии в десять раз.





Сергей Собянин назвал событие вторым рождением легендарной студии, подчеркнув, что сегодня она стала одной из лучших в стране.





Ольга Любимова обратила внимание на то, что появление таких современных пространств открывает уникальные возможности для творчества перед молодыми специалистами, приходящими в индустрию.





В ходе осмотра обновленного комплекса гостям представили ближайшие премьеры студии и ознакомили с производственным процессом новых проектов — сериала «Красная Шамбала» и фильма «Весельчак У», созданного по мотивам произведений Кира Булычева.



