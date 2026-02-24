В Казани завершились съемки фильма «Алоха!» с Тимофеем Трибунцевым

В Казани прошли съемки фильма «Алоха!». Главную роль в картине сыграл Тимофей Трибунцев, сообщает Союз кинематографистов России.



Режиссером и автором сценария выступил Семен Шомин. Картина создана при поддержке ФПРГ (Фонд поддержки регионального кинематографа) Союза кинематографистов России.





По сюжету герой Трибунцева — одинокий мужчина по имени Эдуард, находящийся на последней стадии тяжелого заболевания. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с роботом-курьером по имени Алоха. Случайная встреча обернулась дружбой, наполненной печалью и ставшей для Эдуарда возможностью заглянуть в себя, обрести прощение и примирение с теми, кто когда-то был ему дорог.





Действие разворачивается в мире недалекого будущего, где технологии уже стали обыденностью, но главную ценность по-прежнему представляют человеческие чувства. Режиссер определяет жанр как «фантастическая драмеди»: через призму жанра создатели исследуют темы прощания, одиночества, любви и надежды на искупление.





«Этим фильмом я хочу в первую очередь сказать, что в этой жизни всегда и все можно исправить. Неизменна, к сожалению, только смерть. У человека всегда есть возможность все изменить, попросить прощения и найти в себе силы для того, чтобы простить самому. Мне очень важна архитектура и визуальный тон, фактура города, потому что она помогает передать внутреннее состояние (грусть, одиночество) главного героя, но в то же время надежду на свет», — рассказал Семен Шомин.



