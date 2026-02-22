«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Желтые письма»

В Берлине завершился 74-й Берлинский международный кинофестиваль: драма немецкого режиссера Илькера Чатака «Желтые письма», рассказывающая о нарастающем авторитаризме в Турции, завоевала главный приз — «Золотого медведя».





Картина, снятая режиссером с турецкими корнями, повествует о двух звездах анкарской театральной сцены, чей брак и жизнь рушатся после того, как они попадают в опалу и теряют работу. Название фильму дал цвет официальных уведомлений об увольнении.





«Этот фильм поймут во всем мире, я вам обещаю», — заявил председатель жюри, немецкий режиссер Вим Вендерс.





Чатак, чья предыдущая работа «Учительская» номинировалась на «Оскар», принимая награду, тепло поблагодарил Вендерса, назвав его одним из своих учителей.





Гран-при жюри (второе место) получил фильм «Спасение» Эмина Альпера — история о многолетней земельной вражде в турецких горах. Третьей премией жюри отметили американского режиссера Лэнса Хаммера за лондонскую драму «Королева у моря» о деменции.





Серебряного медведя за лучшую режиссуру удостоился британец Грант Ги за черно-белую ленту о джазовом пианисте «Everybody Digs Bill Evans». Лучшей актрисой признана немецкая звезда Сандра Хюллер («Зона интересов», «Анатомия падения») за роль в фильме «Роза» — исторической драме о женщине, которая в XVII веке выдает себя за мужчину, чтобы выжить в патриархальном обществе. Лучшими актерами второго плана стали британцы Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни в той же картине «Королева у моря».



