Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» объявил прием заявок

Начался прием заявок на участие в Национальном отборе России для двух престижных конкурсов в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает пресс-служба Минкультуры России.



Прослушивания пройдут для отбора кандидатов на XXXV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026» и ХХIV Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2026». Сам фестиваль искусств состоится с 9 по 12 июля.



Девиз события: «Через искусство — к миру и взаимопониманию!» Конкурсы проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Принять участие в прослушиваниях могут граждане России, уже имеющие опыт выступлений на сцене. Возраст участников регламентирован: для взрослых исполнителей — от 18 до 31 года, для детской категории — от 8 до 14 лет.



