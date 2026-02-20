Скончался солист Shortparis Николай Комягин

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, ему стало плохо после тренировки по боксу.«Сердце не выдержало», — написала Собчак в Telegram.Shortparis являются победителями премии «Золотая Горгулья», лауреатами премии Сергея Курехина, других наград.Николай Комягин также снимался в кино. В 2018 году он снялся в фильме «Лето», в 2022-м — в фэнтези «Карамора». Комягин также писал музыку для театральных постановок.