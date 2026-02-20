Скончался солист Shortparis Николай Комягин
На 40-м году жизни скончался музыкант, лидер группы Shortparis Николай Комягин.
Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, ему стало плохо после тренировки по боксу.
«Сердце не выдержало», — написала Собчак в Telegram.
Shortparis являются победителями премии «Золотая Горгулья», лауреатами премии Сергея Курехина, других наград.
Николай Комягин также снимался в кино. В 2018 году он снялся в фильме «Лето», в 2022-м — в фэнтези «Карамора». Комягин также писал музыку для театральных постановок.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости