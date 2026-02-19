На соискание «Золотой Маски» подано почти 800 заявок

Почти 800 заявок подано на соискание Национальной театральной премии и участие в фестивале «Золотая Маска».



Чаще всего в минувшем сезоне театры обращались к произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова и Николая Гоголя. Об этом рассказал вице-президент премии, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, передает «Интерфакс».





По его словам, оргкомитет получил 789 заявок, что превышает показатели предыдущих сезонов.



Лидером по числу постановок, заявленных на фестиваль, стал Александр Пушкин — 57 спектаклей. На втором месте Антон Чехов с 30 работами, замыкает тройку лидеров Николай Гоголь — 21 постановка. В списке также значатся Федор Достоевский (17 постановок), Уильям Шекспир, Михаил Булгаков и Борис Васильев (по 14), Александр Островский (13), Александр Вампилов (9), Жан-Батист Мольер (8) и Михаил Лермонтов (7).



«Вот это те авторы, которых наиболее часто можно было увидеть в числе заявок, которые были поданы на „Золотую Маску“», — уточнил Крок.





Кирилл Крок также сообщил, что в лонг-лист наиболее заметных спектаклей сезона вошла 62 работы. Из них 23 представляют музыкальный театр, 34 — драматический и театр кукол, еще 16 поставлены для детей. География участников обширна: 16 спектаклей создано в Москве, 16 — в Санкт-Петербурге, а 40 привезены из различных регионов России.



В регионах фестиваль откроется 28 февраля спектаклем Приморской сцены Мариинского театра „Трубадур“. В Москве фестиваль стартует 10 марта.







