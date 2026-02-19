В Мариинском театре представят премьеру балета «Хороводы» в постановке Вячеслава Самодурова
На Новой сцене Мариинского театра 26 и 27 февраля состоится первая балетная премьера сезона — «Хороводы» на музыку Родиона Щедрина.
Автором хореографии, а также художником-постановщиком и дизайнером костюмов выступит заслуженный деятель искусств России Вячеслав Самодуров. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.
На сцене Мариинского театра балет на музыку «Хороводы» будет поставлен впервые. Вячеслав Самодуров, известный своими бессюжетными работами, соединит в постановке роли хореографа и художника, создавая визуальный облик спектакля. Художником по свету выступил Анатолий Ляпин.
В основе новой работы хореографа — ритуал народного танца, его энергия и коллективное действо.
«Это коллективное бессознательное. Когда люди берутся за руки и становятся в цепь, у них отключается голова, — поясняет Вячеслав Самодуров. — Романтичность этой музыки очень обманчива, она приходит к жесткому джазу ближе к финалу. Когда в народных танцах — русских, кавказских, еврейских — люди, сцепившись друг с другом руками, начинают прыгать в ритм музыки, как в трансе, это всегда производит сильное впечатление».
Это не первый опыт сотрудничества хореографа с театром: в прошлом сезоне здесь прошли его «Танцсцены» на музыку Стравинского.
Фото: пресс-служба Мариинского театра