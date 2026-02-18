Появились первые кадры молодежной драмы «Твое сердце будет разбито»

Создатели фильма «Твое сердце будет разбито» представили официальный трейлер грядущей картины.



Премьера ленты, рассказывающей историю непростых отношений старшеклассников, запланирована на 26 марта.





По сюжету, Полина, оказавшись в новой школе, неожиданно получает защиту в лице Барса — загадочного и дерзкого одноклассника с репутацией бунтаря. Между ними завязываются отношения понарошку: он притворяется ее защитником, она — его девушкой. Однако игра перерастает в настоящее чувство, и теперь героям предстоит отстаивать свою любовь вопреки давлению школы, семьи и обстоятельствам.





Главные роли в фильме исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. В актерский состав также вошли Иван Трушин, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Александра Тихонова, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Режиссером проекта выступил Михаил Вайнберг.



