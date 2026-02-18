В Царском Селе открылась выставка о золотошвейном ремесле

В парадных залах Екатерининского дворца представлен выставочный проект, посвященный одному из самых трудоемких и изысканных видов декоративно-прикладного искусства - золотошвейном ремесле, передает пресс-служба музея-заповедника «Царское Село».



Выставка «Северное солнце» — совместный проект Государственного музея-заповедника «Царское Село» и Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры и туризма Архангельской области.





Экспозиция объединила более 60 редчайших экспонатов из собраний двух музеев. Организаторы ставят перед собой задачу: проследить трансформацию народного промысла — золотошвейного ремесла — от крестьянской избы до мастерских, обслуживавших особ императорской фамилии.





Автором художественной концепции выступил петербургский театральный художник Юрий Сучков. Среди раритетов, представленных на выставке — платья, принадлежавшие великой княгине Ксении Александровне, сестре Николая II.





Каргопольский музей, в свою очередь, представил коллекцию головных уборов XIX — начала ХХ века из одноименного уезда. Перевязки, кокошники, сороки и платки, щедро украшенные речным жемчугом и золотным шитьем, доказывают, что по технике и плотности узора народные мастерицы ничуть не уступали столичным профессионалам.



