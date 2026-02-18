В Новосибирске откроется выставка китайского художника Сун Кэ

Экспозиция развернется в Новосибирском государственном художественном музее в период с апреля по май. Посетителям представят работы, выполненные в жанре традиционного китайского пейзажа «шань шуй» (в переводе с китайского — «горы и воды»).

Сун Кэ родился в 1974 году в городе Лайян провинции Шаньдун. С начала 2000-х годов он активно занимается творческой и выставочной деятельностью. Его живописные и графические работы демонстрировались на выставках в Австралии, Австрии, Франции, США и Южной Корее. В разное время Сун Кэ занимал должность профессора в Колумбийском и Хайнаньском университетах. В 2018 году Министерство культуры Китая отметило его вклад в развитие искусства, присудив «Премию за выдающийся вклад в китайскую живопись».