В Новокузнецке открылась Арт-резиденция для молодых художников
В Новокузнецке после ремонта открылась художественная мастерская, передает пресс-служба регионального минкультуры.
Капитальный ремонт проведен в мастерской на улице Новоселов. Это творческое пространство теперь разделяют семь художников: Анна Малышева, Ольга Фефелова, Валентина Милакина, Сергей Коновалов, Екатерина Блинова, Елизавета Будасова и Лев Погорянский.
После ремонта пространство получило несколько зон: одну заняли живописцы, вторую — графики.
Как отмечает председатель Новокузнецкого отделения Союза художников России Екатерина Чепис, «соседство» позволит обмениваться опытом, давать ценные профессиональные советы, а также воплощать совершенно новые арт-проекты, в том числе к 410-летию города.
Фото: пресс-служба министерства культуры Кузбасса