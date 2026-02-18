В Новокузнецке открылась Арт-резиденция для молодых художников

В Новокузнецке после ремонта открылась художественная мастерская, передает пресс-служба регионального минкультуры.





Капитальный ремонт проведен в мастерской на улице Новоселов. Это творческое пространство теперь разделяют семь художников: Анна Малышева, Ольга Фефелова, Валентина Милакина, Сергей Коновалов, Екатерина Блинова, Елизавета Будасова и Лев Погорянский.



После ремонта пространство получило несколько зон: одну заняли живописцы, вторую — графики.



