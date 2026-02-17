Филиал ГИМ откроется в Хамовниках в 2026 году

Новый филиал Государственного исторического музея (ГИМ) откроется для публики в столичном районе Хамовники в 2026 году.



Об этом в понедельник сообщила руководитель дирекции по уникальным объектам Единого заказчика в сфере строительства Наталья Зарубина, передает «Интерфакс».





По ее словам, строительно-монтажные работы на объекте, расположенном вблизи Новодевичьего монастыря, уже полностью завершены. В настоящий момент специалисты занимаются финальным обустройством и оснащением здания.





«В ближайшее время оно будет передано музею под размещение постоянной экспозиции, и в этом году он будет открыт», — уточнила Зарубина.





Общая площадь трехэтажного здания превышает 10 тысяч квадратных метров. Помимо выставочных пространств, здесь разместятся фондохранилище, технические и образовательные центры, а также конференц-зал, рассчитанный на 140 мест.





В экспозиции будут представлены предметы из собрания Исторического музея, связанные с историей русской церковной культуры: иконы, старопечатные и рукописные книги, фрески, церковные облачения и предметы обихода.



